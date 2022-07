Musique : Basile Palace, un premier EP à écouter de toute urgence

Après un premier EP sorti en avril dernier et un passage au Metaxu de Pantin, l’artiste Basile Palace se voyait consacré un sujet sur M6 il y a quelques jours. L’occasion de ré-écouter ce premier disque de qualité, et de revenir sur son parcours.

Un trait d'union entre rap et pop. Basile Palace, «c’est avant tout l’histoire d’un rappeur qui voulait chanter, ou d’un chanteur qui voulait rapper». Cette phrase d’introduction décrit parfaitement la production de l’artiste parisien, âgé de 24 ans.

Enfant, Basile Palace «grandit entre les cours de solfège, la journée, et les entraînements de diction, à travailler son flow en imitant Eminem et Sexion d’Assaut, un stylo dans la bouche, le soir». Ce grand écart entre classique et rap le poursuit depuis lors, jusqu’à son premier EP, sorti fin avril dernier. En effet, c’est à ce carrefour musical, celui de son enfance, qu’il a voulu revenir en 2019, en initiant son projet.

Son premier EP, intitulé «Pour Vous Servir», se révèle comme «l’aboutissement de plusieurs années de travail et est né du métissage de nos influences communes», confiait l’artiste à la Parisienne Life. Impossible de ne pas évoquer le titre «Palace», que Basile qualifie lui-même de «carte de visite du projet».

«’Palace’ a été l’un des tout premiers morceaux que nous avons produit pour le projet. Dans ce titre, il y a la superposition du rap et d’un côté plus Pop. Les couplets sont purement des flows de Rap alors que le refrain est assez variété», détaillait-il également à nos confrères.