Woody Allen : Que vaut «Rifkin’s festival», le cinquantième film du cinéaste ?

Le cinquantième film de Woody Allen, intitulé «Rifkin’s festival», sort ce mercredi 13 juillet dans les salles obscures.

Dans «Rifkin’s festival», son cinquantième film, Woody Allen, 86 ans, reste fidèles à ses obsessions et à ses habitudes en mettant en scène un triangle amoureux. Celui-ci est formé par Mort Rifkin, un professeur de cinéma new-yorkais vieillissant qui tente d’achever son premier roman (Wallace Shawn). Tandis que sa femme Sue (Gina Gershon), une attachée de presse au festival de Saint-Sébastien, va tomber en admiration devant Philippe, un jeune cinéaste charmant et hautain campé par l'acteur français Louis Garrel, impeccable dans ce rôle.

un hommage aux grands classiques

Alors que sa femme le trompe, Mort, double de Woody Allen, repense aux génies du septième art, comme Ingmar Bergman, Federico Fellini, Luis Buñuel, François Truffaut, Claude Lelouch, et Jean-Luc Godard, et va retrouver le sourire dans le bras du docteur Jo Rojas (Elena Anaya), dont la sensibilité et les goûts se révèlent proches des siens. Il va alors appréhender la vie sous un angle plus optimiste et revivre les moments marquants de son existence via le prisme de son amour pour les grands classiques du cinéma.

Dans ce vaudeville élégant et mélancolique, Woody Allen, nostalgique, rend hommage au cinéma européen, et aux grands maîtres qui l’ont inspiré. Néanmoins, ce long-métrage aux allures testamentaires, ponctués de scènes en noir et blanc, n’offre aucune surprise. Le scénario manque de profondeur, et on peine à s'attacher aux protagonistes, un brin caricaturaux. Résultat, on jette de temps à autre un coup d'oeil à notre montre.

Présenté en ouverture de la 68e édition du Festival de San Sebastián, «Rifkin’s festival» reste un film léger agréable à regarder, proposant des réflexions pertinentes sur le sens de la vie, mais surtout digne d’intérêt pour les aficionados du réalisateur new-yorkais. Sans compter que ce dernier, confronté ces dernières années à des accusations d’abus sexuels sur sa fille adoptive, a récemment confié mettre fin à sa carrière prochainement.