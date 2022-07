«Stranger Things»: Metallica remercie la série pour l'utilisation de sa chanson «Master of Puppets»

Avec l’interprétation du titre «Master of Puppets» par Eddie dans la saison 4 de Stranger Things, le groupe Metallica voit sa chanson se dresser au top des classements streaming mondiaux.

Sacré coup de projecteur. Le titre «Master of Puppets» de Metallica, sorti en 1986, a été un des points d'orgue de l'épisode final de la saison 4. De quoi faire de cette chanson une des plus écoutées en ce début de mois de juillet.

D'ailleurs, les membres du groupe Metallica ont été ravis de l’utilisation de leur titre. En effet, la chanson ne sert pas juste de fond sonore à une scène mais (attention spoiler) elle est vraiment jouée dans l'épisode, car le personnage d’Eddie Munson (Joseph Quinn) utilise le riff à la guitare afin de distraire les chauves-souris qui gardent le repère de Vecna.

Pour le groupe, la série a permis de remettre au goût du jour un de leurs chansons emblématiques. En effet, le titre, qui vient de fêter ses 36 ans, n'avait jamais été classée dans les charts américains. C’est à présent chose faite.

Sur Twitter, le groupe a tenu à remercier la série et à mettre en avant un extrait de la scène où Eddie joue leur plus grand titre.

“Music as the partner for crucial scenes in film and television is becoming the main bridge between generations. SO WHAT! learns just how ‘Master of Puppets’ met up with Stranger Things to hurtle the track back into the global spotlight.” https://t.co/ggz4mDX0Go

— Metallica (@Metallica) July 8, 2022