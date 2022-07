Francofolies de la Rochelle : le festival voit grand pour sa 37ème édition

Du 13 au 17 juillet, les Francofolies de la Rochelle seront de retour pour leur 37ème édition. Au-delà de sa programmation musicale, le festival propose de nombreux temps forts à ne pas rater.

Les passionnés de musique le savent : les Francofolies de la Rochelle sont un temps fort de la saison culturelle. Cette année, la 37ème édition se déroulera du 13 au 17 juillet, sur 10 lieux différents. Et les propositions sont à la hauteur de la longévité de l’évènement : Angèle, Julien Doré, Clara Luciani, Mika, Asaf Avidan, Patrick Watson, Last Train, Malik Djoudi, Patrick Fiori, Sopico, Terrenoire, Fishbach…

Concerts, balades chantées, expositions…

Durant deux soirées, le rap sera mis à l’honneur sur la grande scène. Booba aura notamment une carte blanche et sera présent avec Green Montana, JSX, Elia.. SCH, Orelsan, Roméo Elvis, Sopico, Lujipeka, Ziak ou encore Vald, qui fêtera ses 30 ans le jour du concert, performeront également en live. La date du 14 juillet sera 100% féminine, avec Angèle, Juliette Armanet, Hoshi et Poupie. Les artistes émergents ne seront pas en reste : Lonny, Emma Peters, Laura Cahen, Zaho de Sagazan, Gwendoline … 60% des artistes joueront d’ailleurs pour la première fois aux Francofolies. Enfin, les nuits collectives représenteront la production française dans sa richesse et sa diversité : NTO, French 79, Gargäntua pour l’électro ou encore Carpenter Brut, Alcest, Hangman’s Chair, Mars Red Sky, Corrupt pour le métal.

Au-delà de la programmation musicale, de nombreux évènements seront organisés. À commencer par les balades chantées, qui associent musique et patrimoine. Chaque jour à 15h30, un départ s’effectuera depuis l'Église Saint-Sauveur, permettant de (re)découvrir la ville tout en profitant de parenthèses musicales en acoustique. Ce sont les artistes issus du Chantier des Francofolies qui les animeront : Lonny, Kalika, Yoa, Coline Rio…

Si les festivaliers souhaitent faire une pause arty, l’exposition Le Mignonisme de Philippe Katerine sera présentée dans toute la ville pendant le festival. Sans oublier «Les folles rencontres» avec «J’ai la mémoire qui chante», en présence de Pénélope Bagieu et Emmanuelle Béart, les Francos Stories avec le documentaire et film d’Orelsan, Soprano ou encore Jane par Charlotte, ainsi que les folies littéraires avec Mademoiselle K, Olivia Ruiz, André Manoukian… Une édition à ne pas manquer !

Francofolies de la Rochelle, du 13 au 17 juillet 2022.