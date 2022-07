Mort de Chantal Gallia : l’imitatrice et humoriste a succombé à un AVC à 65 ans

L’imitatrice et humoriste Chantal Gallia est décédée ce dimanche 10 juillet, des suites d'un AVC, selon sa famille qui a annoncé la triste nouvelle. Elle avait 65 ans.

«Une pionnière de l’imitation en France», comme la décrivent ses proches, s’en est allée. Chantal Gallia est décédée ce dimanche 10 juillet des suites d’un AVC, a tristement fait savoir sa famille.

Restée dans l'ombre depuis les années 1990, l’humoriste avait connu un grand succès à partir de la fin des années 1970, avec ses spectacles, mais aussi avec ses multiples apparitions dans les émissions de télévision telles que «L'Académie des Neuf», «Les Jeux de 20 heures» ou encore «Champs-Elysées».

«Nous avons la grande tristesse d'annoncer ce dimanche 10/07/2022 le décès de Chantal GALLIA survenu aujourd'hui des suites d'un AVC. Pendant près de 20 ans, Chantal avait su rencontrer le succès du public qui l'a fidèlement suivie dans sa carrière artistique, ont écrit ses proches dans un post Facebook. Le talent de Chantal pour chanter, imiter les autres, nous faire rire, nous émouvoir, était extraordinaire», ont-ils ajouté.

Dalida, Nana Mouskouri, Régine, Sylvie Vartan, France Gall, ou encore Jane Birkin… Chantal Gallia imitait de nombreuses célébrités féminines, mais aussi masculines, notamment George Brassens, Charles Aznavour, François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. L’artiste comptait en fait plus de 100 voix à son répertoire.

Chantal Gallia avait également créé et interprété des chansons originales, comme «Disco cloche», «Pas d'mari pour Mimi» ou encore «La mémoire qui chante».

Elle s’était produite de nombreuses fois sur scène avant de mettre sa carrière de côté pour se consacrer à ses enfants. «Chantal avait été particulièrement sensible à tous vos soutiens. Elle tenait à ce que son travail et son talent continuent à vivre sur internet, à travers les vidéos que ses fans ont diffusé», a fait savoir sa famille ce dimanche.

«Chantal Gallia s’en est allée», a réagi sur Twitter le présentateur Olivier Minne, en légende d’un extrait de l’émission «Matin Bonheur».

Chantal Gallia s’en est allée. On en a fait des émissions ensemble il y a 30 ans. Elle avait du caractère et ne ménageait pas le jeune homme que j’étais dans cet extrait mais elle avait du cœur et du talent. Très triste nouvelle. https://t.co/LXnWOwUG1K

