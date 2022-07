Canicule : les plus beaux spots où se baigner à moins d'une heure de Paris

Alors qu’une chaleur étouffante sévit en France, et notamment sur la capitale, voici une sélection de lacs et plans d'eau où aller piquer une tête à moins d'une heure de Paris.

île aux loisirs de Vaires-Torcy

30 minutes de voiture suffisent pour quitter la chaleur de Paris et prendre un bol d’air à l’île de loisirs de Vaires-Torcy (77). De nombreuses activités y sont proposées. Les visiteurs pourront notamment se baigner dans le lac, faire du paddle, du canoë, du catamaran ou encore de la planche à voile. Un terrain de golf et un poney club sont également situés à proximité (ce dernier étant accessible pour tous les âges).

Meaux Plage

Autre immanquable : la plage de Meaux (77) et son sable blanc, en plein cœur du parc naturel du Pâtis. De nombreuses activités sont disponibles, pour vous détendre en pleine nature et les pieds dans l’eau. Bonus : les visiteurs pourront même y croiser des animaux, venus eux aussi profiter du paysage.

Ile de loisirs de Jablines

À seulement 40 minutes de voiture de Paris, située en Seine-et-Marne, l’île de loisirs de Jablines propose de nombreuses activités : pêche, équitation, randonnées, baignade… Un dernier point particulièrement intéressant au vu des températures actuelles. Les visiteurs pourront profiter de deux plages de sable blanc et se prélasser tranquillement. Pour les plus sportifs, de la voile et du téléski nautique sont également proposés.

Ile de loisirs de Bois-Le-Rois

Également en Seine-et-Marne, à 50 km au sud de Paris, près de la forêt de Fontainebleau, l’île de loisirs de Bois-Le-Rois dévoile 8 hectares de plan d’eau. La base de loisirs propose de nombreuses activités en plein air, dont la baignade dans son lac. Le tout entouré de verdure, afin de se cacher du soleil et de pouvoir rêvasser, lire ou encore discuter à la fraîche.

Les étangs de Hollande

En plein cœur de la forêt de Rambouillet et du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, les étangs de Hollande se révèlent tel un mirage en ces fortes chaleurs.

Artificiels et créés sous Louis XIV, ils sont nés de l’idée d’alimenter les fontaines du château de Versailles. Aujourd’hui ouvertes au grand public, ils offrent une escapade en pleine nature, le tout à 1 heure environ de Paris.