Film «Barbie» : Ryan Gosling en dit plus sur son personnage de Ken

Ryan Gosling a donné quelques indices sur son personnage. Dans le très attendu «Barbie» de Greta Gerwig, en salle le 19 juillet 2023, Ken semble traverser une période compliquée si l’on en croit l’acteur, et n’a ni argent, ni travail, ni maison.

Ken en mauvaise posture. Alors que le scénario du film reste pour l’instant sous cloche, Ryan Gosling a fait quelques révélations sur son personnage à l’occasion d’une interview donnée à Entertainment Tonight et relayée par plusieurs médias américains. Venu faire la promotion de «The Gray Man», film d’action disponible en juillet sur la plate-forme Netflix dans lequel il campe un ex-agent de la CIA traqué au côté de Chris Evans, Ryan Gosling a ainsi confié à propos du musculeux compagnon de Barbie : «Cette vie de Ken est encore plus difficile que la vie de "Gray Man", je pense». Et de poursuivre en expliquant : «Ken n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison. Il traverse des choses compliquées».

L’art de brouiller les pistes

L’acteur de 41 ans est tenu au secret et n’en dira pas plus. «C'est tout ce que je peux dire, sinon Mattel viendra m'enfermer», a ironisé l’acteur avant de lancer : «Ce n'est pas ce que vous pensez que c'est, à moins que ce ne soit le cas». « Et puis tu sais ce que c'est, mais je ne pense pas que ce soit ce que tu penses. Attends, de quoi parle-t-on ?», a poursuivi l’acteur brouillant les pistes avec humour.

Pour l’heure, d’après les rumeurs, les deux incontournables poupées Mattel pourraient débarquer dans le monde réel. Autre indice, selon les révélations du New York Times, Margot Robbie ne sera pas la seule à camper le personnage de Barbie à l’écran, également confié à deux autres actrices (Issa Rae et Hari Nef), et Ryan Gosling partagera lui aussi son rôle avec Simu Liu et Ncuti Gatwa. Toujours côté casting, Kate McKinnon, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Michael Cera, ou encore Will Ferrell participent également à ce projet encore très secret.

Le film sortira lui le 19 juillet 2023, le temps de multiplier les annonces et rebondissements.