«Top Gun» dépasse «Titanic» au box-office américain

En salles depuis le 25 mai, «Top Gun 2» vient de franchir une étape symbolique. Le film a dépassé «Titanic» au box-office américain, lors de sa première sortie en 1998.

Top Gun toujours plus fort. Le second volet des aventures du capitaine Maverick, toujours campé à l’écran par Tom Cruise, s’offre une nouvelle performance record et détrône le blockbuster «Titanic», lors de sa première sortie sur le marché américain. Avec 601.919 millions de dollars de recette aux Etats-Unis (et donc un montant équivalent en ce moment en euro), en un peu plus d’un mois et demi, «Top Gun Maverick» fait mieux que le long métrage de James Cameron, qui avait enregistré 600.788 millions au box-office lors de sa sortie originelle en 1998, selon le magazine spécialisé Deadline.

Pour l’heure, le film de James Cameron reste toutefois le film le plus rentable sur le sol américain dans l’histoire de la Paramount, avec des recettes estimées à 659 millions de dollars en tenant compte des rééditions, rappelle le magazine. A l'échelle mondiale, «Titanic» figure parmi les rares films à avoir dépassé au total les deux milliards de recettes (2,2) aux côtés de «Star Wars : le réveil de la force» (2,06), «Avengers : Endgame» (2,7) et «Avatar» (2,8).

Plus d'1 milliard de recettes mondiales pour TOP GUN

Une nouvelle prouesse pour Top Gun 2 dont les recettes ont dépassé le 26 juin dernier, le milliard de dollars à l’échelle mondiale et sont estimées pour l’instant à 1,1975 milliard, dont 595,6 millions proviennent de l'exploitation du film à l’international.

Il ne reste plus qu'à savoir jusqu'où s'envolera le film de Joseph Kosinski porté par Tom Cruise, 36 ans après le premier volet. Avec ce retour dans la peau du commandant Maverick, la star, qui vient de célébrer son 60e anniversaire, signe quant à lui son plus gros succès commercial.