Un autoportrait de Van Gogh retrouvé au dos d’un autre tableau du maître

Un autoportrait inconnu de Vincent Van Gogh a été découvert par un musée écossais. Ce portrait, vieux de plus d’un siècle, se trouvait au dos d’une autre toile du peintre néerlandais.

Une rare découverte. En plein préparatif de l’exposition «A taste For Impressionism» (un goût pour l'impressionnisme), qui doit s’ouvrir le 30 juillet prochain, la National Galleries of Scotland a découvert un autoportrait inconnu de Van Gogh (1853-1890). Et pour cause, cette peinture montrant un homme barbu, coiffé d’un chapeau et doté d’une oreille gauche coupée se trouvait derrière une autre toile baptisée «Portrait d’une paysanne», peinte par le maître néerlandais en 1885.

C’est grâce à une étude au rayon X que le musée a pu mettre au jour cette «incroyable découverte», qui se trouvait au dos de l’œuvre, cachée sous des couches de colle et de carton. Des couches qui, semble-t-il, avaient été ajoutées avant une exposition au début du XXe siècle.

Le musée, qui jusqu’alors ne détenait que trois toiles du peintre dont l’oreille fut coupée après une violente dispute avec Gauguin en 1888, s’est réjoui de cette découverte majeure, comme l’a expliqué sa conservatrice Lesley Stevenson : «Quand on a vu la radio pour la première fois, bien sûr qu'on a été super excités», précisant que «ce genre de découverte majeure n'arrive qu'une fois ou deux dans la vie d'un conservateur».

Van Gogh connu pour utiliser plusieurs fois la même toile

Reste à savoir dorénavant s’il sera possible de désolidariser ces deux peintures sans abîmer le «Portrait d’une paysanne». Une opération délicate à laquelle réfléchissent des experts. En attendant, la radiographie de cet autoportrait inédit, réalisé semble-t-il après son installation à Paris et la découverte des impressionnistes, sera quant à elle exposée dès cet été au musée.

Si cette découverte est proprement incroyable, le peintre néerlandais, qui a vécu en France à partir de 1886 et y est décédé en 1890 à Auvers-sur-Oise, était pourtant connu pour utiliser plusieurs fois la même toile. Un procédé surtout utilisé par l’artiste au début de sa carrière, afin d'économiser de l'argent.

Peu reconnu de son vivant, Van Gogh a laissé derrière lui plus de 2.000 peintures, dessins et croquis. Il a régulièrement peint des autoportraits, dont 37 étaient connus jusqu'à présent.