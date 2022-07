Les Rolling Stones fêtent leurs 60 ans avec deux concerts exclusifs

Ces 19 et 23 juillet, les Rolling Stones seront en concert à Paris et à Lyon. En mars, le groupe avait teasé la tournée européenne des 60 ans de leur formation sur les réseaux sociaux.

Le moment est arrivé pour les fans des Stones ! Deux concerts auront lieu cette semaine, pour les 60 ans de la formation du groupe. En France, les fans pourront les voir le 19 juillet au Groupama Stadium de Lyon et le 23 juillet à l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec 50.000 places disponibles à chaque fois.

Des places qui ont coûté cher. En effet, Le Progrès rapporte qu'à Lyon, les places pour le concert des Stones au Groupama Stadium allaient de 95 à 331,50 euros. Au total, 14 concerts seront donnés dans dix pays pour cette tournée baptisée «Sixty». Elle a débuté le 1er juin à Madrid pour s'achever le 31 juillet à Stockholm, en passant notamment par le mythique stade d'Anfield à Liverpool, celui de San Siro à Milan ou encore à Bruxelles, précisent nos confrères de l'AFP.

Le groupe, de son côté, avait publié un teaser de 13 secondes au mois de mars. On y entendait les premières notes de leur hit «Can't you hear me knocking ?», avant d'aperçevoir leur fameux logo à la langue pendue rouge disposé à différents endroits sur une carte. Pour rappel, l'acte de naissance du groupe est fixé par la critique rock à leur première scène ensemble en juillet 1962 au Marquee à Londres. Charlie Watts, batteur historique décédé en 2021, sera remplacé par Steve Jordan.