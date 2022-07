Vidéo : les coffrets Blu-ray à ne pas rater cet été

Beaux coffrets, grands classiques ou nouveautés, les sorties vidéos continuent à un bon rythme, pendant l'été.

coffret F/X et F/x 2

Pépite méconnue du milieu des années 1980, «F/X» suit les traces d'un expert en effets spéciaux de cinéma, qui se voit contraint de «tuer» un repenti alors qu'il devait témoigner dans un procès contre la mafia. Dans le rôle titre, on reconnaît l'efficace Bryan Brown, également vu en mentor de Tom Cruise dans «Cocktail», qui s'en sort très bien dans cette série B séduisante. Dans le coffret, aux très beaux visuels, on trouve également la suite du premier film, moins réussie, mais aussi de nombreux bonus qui feront plaisir aux amateurs.

Coffret F/X et F/X 2, de Richard Franklin, éd. L'atelier d'images, 19,99 €

The Batman

Le retour du chevalier noir est toujours un événement. Quelques mois après sa sortie en salles, «The Batman» débarque en vidéo et la galette devrait trouver son public, notamment dans une version 4K de belle facture. Le film, malgré sa longueur (2h55 quand même), a récolté d'excellentes critiques, et Robert Pattinson a su convaincre en Bruce Wayne. Au menu également, de nombreux bonus, qui comprennent des scènes coupées et l'analyse des scènes clés du film.

The Batman, de Matt Reeves, éd. Warner, édition Steelbook 4K Exclusif Fnac 34,99 €

Héros ou salopards

Le film «Héros ou salopards», sorti en 1980, reste méconnu dans nos contrées. Sans doute à cause de son sujet, la Seconde guerre des Boers, qui a eu lieu entre 1899 et 1902 en Afrique du sud. Mais le film et son sujet méritent qu'on s'y attarde. Filmé à hauteur d'homme, il raconte le parcours et le procès de trois soldats accusés, à tort ou à raison, d'avoir tué des prisonniers.

Héros ou salopards, de Bruce Beresford, éd. Rimini, 19,99 €

Coffrets Midnight Collection

La Midnight collection des éditions Carlotta ne faiblit pas, avec l'arrivée de plusieurs séries B réjouissantes. La première, «Inséminoïd», est sans doute la plus surprenante avec un scénario assez osé impliquant l'agression d'une scientifique par une créature inconnue lors d'une mission spatiale. Quant au «Piège» (Tourist trap en anglais), il s'agit d'un mix jouissif entre «Massacre à la tronçonneuse» et «L’Homme au masque de cire». Un slasher idéal pour les longues soirées d'été.

Inséminoïd et Le Piège, éd. Carlotta, 15 € le film

Trois fois rien

Une brise de fraîcheur sur la comédie française. Dans «Trois fois rien», Brindille, Casquette et La Flèche vivent sous une tente dans le bois de Vincennes. Mais leur situation change du tout au tout le jour où ils gagnent au loto. Un rêve éveillé qui se transforme assez vite en cauchemar. Car, comment toucher l'argent quand on n'a pas de domicile fixe ni de compte bancaire ?

Trois fois rien, de Nadège Loiseau, éd. Le Pacte, 19,99 €

Une âme perdue

Encore un film noir trop méconnu. Dans «Une âme perdue», sorti en 1948, le réalisateur Lewis Allen nous plonge dans une spirale criminelle, à la toute fin du XIXe siècle. Entre Olivia et Mark, une relation vénéneuse se met en place, qui va mener la jeune femme éperdue d'amour à sa perte. Classique dans la forme, témoin de son époque, «Une âme perdue» débarque dans un splendide coffret.

Une âme perdue, de Lewis Allen, Éd. Rimini, 24,99 €

Le désert rouge

L'errance de Giuliana, racontée dans «Le désert rouge», est un des sommets de la carrière de Michelangelo Antonioni. Lion d'or à Venise en 1964 (Trois ans avant la Palme d'Or obtenue à Cannes pour Blow-up), ce film mêle avec génie le fond et la forme, le réalisateur italien a d'ailleurs poussé le bouchon très loin pour ce premier film en couleur de sa longue carrière. Proposé dans une splendide restauration 4K, le film est un must qu'il serait dommage de bouder.

Coffre prestige édition limitée Le désert rouge, de Michelangelo Antonioni, éd. Carlotta, 28 €

Géant

La vaste saga texane du réalisateur George Stevens fait une arrivée remarquée en 4K. Une édition qui sublime le mythe, puisque le film de 1956 a été nommé 10 fois aux Oscars et a récolté une statuette.

A l'écran, Rock Hudson, Elizabeth Taylor et James Dean (dans son troisième et ultime rôle) rayonnent et le film est resté gravé dans le marbre d'Hollywood. Le film est d'ailleurs sorti après la mort accidentelle de l'acteur à 24 ans.

Géant, de George Stevens, éd. Warner, 24,99 €