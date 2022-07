Disparition de la chanteuse Dani : ses trois titres incontournables

En hommage à la chanteuse et actrice Dani, décédée ce lundi 18 juillet à l'âge de 77 ans, voici les trois titres emblématiques de sa carrière.

Papa vient d’épouser la bonne

L’artiste se lance dans la musique en 1966, et enregistre son premier disque «Garçon manqué». Elle tape dans l’œil du grand public en 1968 avec son titre «Papa vient d’épouser la bonne». Elle fera alors notamment la première partie de Claude François.

Dans les années 1970, la star était aussi aux commandes de L’Aventure, un night-club branché de l’avenue Victor Hugo à Paris, version française du mythique Studio 54 de New York.

La vie à 25 ans

Le titre, sorti en 1974, devait être présenté lors de la 19e édition du Concours Eurovision de la chanson par la chanteuse. Néanmoins, en raison du décès de Georges Pompidou, la France se retirera du concours.

Pour rappel, Dani est née en octobre 1944, et arrivée à Paris à la veille de ses 20 ans pour faire les Beaux-arts. Elle côtoie alors le monde de la nuit, envisage le mannequinat et croise par exemple le chemin de Jimmy Hendrix.

Comme un boomerang

Écrite et composée par Serge Gainsbourg en 1975, la chanson a été reprise par Dani par la suite. Après le premier échec de l’Eurovision en 1974, la chanteuse devait participer au concours l’année suivante, et avait imposé de chanter un titre de Serge Gainsbourg. Deuxième échec : le titre est refusé par Antenne 2, diffuseur télé de l'événement, en raison de certains passages du texte jugés agressifs, provocateurs et connotés sexuellement.

Après être resté bloqué pendant un certain temps en raison des droits, le morceau sera réenregistré en 2001, après qu'Etienne Daho ait encouragé Dani à reprendre le titre. La version de Gainsbourg sort en single dix ans plus tard – à l'occasion du vingtième anniversaire de sa disparition, et du best of sorti à la même période.