«New York Crime Organisé» : un technicien tué par balle sur le tournage de la série

Un technicien a été abattu ce mardi 19 juillet sur le tournage de la saison 3 de la série «New York Crime Organisé» (Brooklyn), dérivée de «New York Unité Spéciale».

Un membre de l'équipe technique de la série «New York Crime Organisé» a été abattu de plusieurs balles dans sa voiture tôt dans la matinée, mardi 19 juillet. Aucun élément ou mobile n'a pu être mis en lumière par la police new-yorkaise pour le moment, et aucun suspect n'a encore été arrêté, précisent nos confrères d’Allociné.

Âgée de 31 ans, la victime travaillait comme agent de stationnement sur le plateau de la troisième saison de la série. Il était plus précisément chargé de gérer les places de parking et de surveiller les camions d'équipements.

Dans un communiqué, les producteurs de NBC et Universal Television se disent «terriblement attristés et choqués d'apprendre qu'un membre de notre équipe a été victime d'un crime tôt ce matin et est décédé. Nous travaillons avec les forces de l'ordre locales alors qu'elles continuent d'enquêter. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis et nous vous demandons de respecter leur vie privée pendant cette période».

La série «New York Crime Organisée» a été lancée en avril 2021 aux Etats-Unis, et est actuellement disponible sur 13e Rue en France. Elliot Stabler revient dans la Grosse Pomme pour prendre la tête d'une unité spéciale chargée de combattre les plus puissants syndicats criminels. La série devrait être diffusée sur TF1 d'ici la fin 2022.