Beyoncé : la liste des titres de son nouvel album «Renaissance» dévoilée

À huit jours de la sortie de son nouvel album, la superstar a publié sur ses réseaux sociaux la liste complète des titres de «Renaissance».

Les fans de Queen B trépignent d’impatience. En effet, son nouveau projet sortira le 29 juillet sur toutes les plates-formes. Et des indices se dévoilent au fur et à mesure… Après avoir publié la pochette sur Instagram fin juin, Beyoncé a désormais communiqué la liste des chansons.

Fin juin, la chanteuse avait écrit sur Instagram : «Créer cet album m'a permis de trouver un endroit où rêver et où trouver une échappatoire durant une période terrifiante pour le monde (…) Cela m'a permis de me sentir libre et aventureuse à un moment où très peu d'autres choses étaient en mouvement. Mon intention était de créer un endroit sûr, un endroit où le jugement n'a pas sa place. Un endroit où être libérée du perfectionnisme et de la sur-analyse. Un endroit pour crier, se lâcher, ressentir la liberté. Cela a été un magnifique voyage d'exploration. J'espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J'espère qu'elle vous incitera à vous déhancher. Ah! Et à vous sentir aussi uniques, fort(e)s et sexy que vous l'êtes.»

Beyoncé



RENAISSANCE



Tracklist



July 29 pic.twitter.com/2kziR7VW4F — Columbia Records (@ColumbiaRecords) July 20, 2022

Le single «Break My Soul» a d’ores et déjà été dévoilé. En tout, il y aura 16 titres dans l’album :

I’m That Girl Cozy Alien Superstar Cuff It Energy Break My Soul Church Girl Plastic Off the Sofa Virgo’s Groove Move Heated Thique All Up in Your Mind America Has a Problem Pure/Honey Summer Renaissance

Si son dernier album en solo date de 2016, la star américaine avait entre temps sorti un disque commun avec son mari Jay-Z en 2018, et publié le disque collaboratif «The Gift», pour accompagner la sortie du remake en live-action du «Roi lion» en 2019.