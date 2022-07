Donjons et Dragons : les premières images de Chris Pine, Regé-Jean Page, Hugh Grant dans leur rôle ont été dévoilées

Alors que le films Donjons et Dragons, adapté du célèbre jeu de rôles, est prévu en salles en mars 2023, les premières images de Chris Pine, Regé-Jean Page ou encore Hugh Grant dans leur rôle ont été dévoilées à l’occasion du Comic Con 2022, qui commence officiellement ce jeudi 21 juillet et se tiendra jusqu’à dimanche.

Un premier aperçu. Très attendu, le film «Donjons et Dragons : L'honneur des voleurs», première adaptation à gros budget du jeux de rôles éponyme, ouvre cette année l’édition 2022 du Comic-Con. A cette occasion, le public a pu découvrir les premières images de ses principaux personnages dès hier, dans les allées du Convention Center de San Diego.

Les acteurs en action

Dans une mini séquence animée partagée par plusieurs médias américains, on découvre notamment Chris Pine jouant du luth comme une rock star et maniant l'épée. Lui succèdent alors Michelle Rodriguez hurlant une hache à la main, puis Regé-Jean Page en armure, jouant lui aussi de l'épée ou encore Hugh Grant tenant une torche et buvant du thé. Justice Smith et Sophia Lillis font également une apparition.

Réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, ce film Paramount est attendu pour mars 2023. En mars dernier, il avait été dépeint par Chris Pine à l'occasion d'une interview avec le site Collider, comme un long métrage à la croisée de Game of Thrones, Princesse Bride, les Goonies, et Sacré Graal.