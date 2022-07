The Kooks : trois titres à redécouvrir pour fêter leur nouvel album

Le 22 juillet, les piliers de l'indie-pop britannique The Kooks sortiront leur sixième album studio, «10 Tracks To Echo In The Dark». Retour sur trois de leurs titres emblématiques.

«Naive»

Impossible de ne pas citer le titre «Naive» lorsqu’on mentionne The Kooks. La chanson du groupe de rock britannique est sortie en mars 2006, en tant que quatrième single de leur premier album studio, «Inside In/Inside Out» (2006). Le titre s’est immédiatement classé numéro cinq du UK Singles Chart. C'était d’ailleurs le dix-neuvième single le plus vendu au Royaume-Uni cette année-là.

Il a depuis été certifié triple platine par la British Phonographic Industry. Le clip officiel suit le chanteur Luke Pritchard dans une boîte de nuit, alors qu’il se remémore des souvenirs de lui et de sa petite amie.

«Seaside»

Le titre, également sur l’album «Inside In/Inside Out» (2006), est plus mélancolique que «Naive». Pour rappel, le groupe a été formé en 2004 par Luke Pritchard (chant/guitare), Hugh Harris (guitare), Paul Garred (batterie) et Max Rafferty (guitare basse).

Depuis 2012, et après plusieurs remplacements, c’est Alexis Nuñez en 2012 qui est à la guitare/basse. Leur musique est principalement influencée par le mouvement British Invasion de 1960, et par le post-punk du nouveau millénaire.

«Ooh La»

Toujours sur l’album «Inside In/Inside Out» (2006), «Ooh La» est une prétendue dédicace au défunt mannequin Audrey Lindvall. Le morceau a été utilisé dans plusieurs séries, telles que dans l'épisode de Torchwood «Small Worlds» ainsi que dans l'épisode «True Night» de «Criminal Minds».

Bonus : six titres du nouvel album sont déjà disponibles, dont «Beautiful World», en feat avec Milky Chance.



The Kooks, nouvel album «10 Tracks to Echo in the Dark», sortie le 22 juillet.