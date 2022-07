La chronique des Bridgerton : le tournage de la saison 3 a débuté

Les fans vont se réjouir. Netflix a annoncé le début du tournage de la saison 3 de «La chronique des Bridgerton». Aucune date de sortie n’a pour l’instant été officiellement dévoilée.

Action. Après le succès phénoménal des deux premières saisons, Netflix a donné le coup d’envoi du tournage de la saison 3 de «La chronique des Bridgerton». La plate-forme l’a annoncé sur ses réseaux dans une vidéo mettant en scène avec humour toute l’équipe de la série en costume, adaptée de la saga littéraire de Julia Quinn.

D’Anthony Bridgerton campé par Jonathan Bailey, au centre de l’intrigue de la deuxième saison, à Colin Bridgerton (Luke Newton) et Penelope Featherington, (Nicola Coughlan), en passant par Lady Violet Bridgerton, Lady Danbury, Queen Charlotte, Benedict et Eloise Bridgerton ou encore Will Mondrich, tous les personnages apparaissent successivement dans cette séquence vidéo.

Et de trois tournages

Tous affichent d’abord le signe V avec leur main, clin d'oeil au succès de la série déclinée pour l'instant en deux saisons, avant de lever un troisième doigt et de sourire. L’actrice Nicola Coughlan, qui endosse le double rôle de la chroniqueuse Lady Whistledown et de Penelope Featherington annonce alors : «le tournage de la saison 3 a officiellement commencé», et de poursuivre en lançant un «Tu viens ?», adressé à Colin Bridgerton (Luke Newton), avec qui elle formera le couple phare de ce troisième volet.

Message de Lady Whistledown





Le tournage de la saison 3 a commencé ! pic.twitter.com/SSL5IJcUGM — Netflix France (@NetflixFR) July 20, 2022

Le troisième fils de la famille Bridgeton et la timide Penelope Featherington, secrètement amoureuse de lui depuis le début, seront en effet au cœur de l’intrigue sentimentale de cette nouvelle saison, contrairement à l’ordre chronologique de la saga littéraire, qui met elle en lumière Benedict Bridgerton.

Ce dernier devrait toutefois être la star de la saison 4 confirmée par Netflix en avril 2021, en même temps que la saison 3. En revanche, il va falloir encore attendre un peu pour connaître la date de sortie de ces nouveaux épisodes, Netflix n’ayant pas communiqué de date officielle.