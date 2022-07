The Five Star Stories : le manga de SF culte arrive (enfin) en France

Un space opera où se croisent des robots vieux de plusieurs siècles, servant d'armes de guerre à un conflit dans lequel se déchirent cinq systèmes solaires. Voici venir enfin en France The Five Star Stories. Un manga culte signé Mamoru Nagano que tout fan de SF se doit de lire.

Il était temps. Temps de voir enfin arriver en France The Five Star Stories, après plusieurs décennies d'indifférence dans l'Hexagone. Temps de découvrir les mille et une facettes de son récit intergalactique passionnant. Et surtout temps de se plonger dans l'œuvre d'une vie pour son auteur : Mamoru Nagano.

Car il a fallu attendre ce 22 juillet 2022 - dans le 2e pays où il se vend le plus de mangas au monde - pour découvrir un titre de haut niveau lancé pourtant en 1986, doté d'un lore d'une richesse propre à séduire les fans de Dune, de Star Wars et de Gundam. Rien que ça me direz-vous ? C'est peu de le dire et l'on peut remercier très largement son éditeur Noeve Grafx pour avoir poussé l'effort de lui offrir une sortie française tant espérée par quelques initiés, dont votre serviteur.

L'éditeur, très actif ces derniers mois sur le marché, a d'ailleurs saisi les attentes en lui offrant un écrin du plus bel effet. On découvre alors un manga grand format 21 x 16,5 cm, arborant une jaquette en papier métallisé, du vernis sélectif, un marquage à chaud et un embossage, tandis que la qualité du papier est ici à saluer.

The Five Stars Stories est un beau bébé, généreux, accompagné de 3 cartes et surtout d'un bon gros dossier dossier de 20 pages avec postface de Nagano, dico et fiches.





En la comparant aux éditions originales japonaises, on peut même souligner que cette version française est sans doute la plus belle édition au monde de cette œuvre. En toute objectivité, puisque nos voisins italiens et le public américain avaient eut droit à des éditions au début des années 2000, devenues quasi introuvables, mais bien moins finies et dotées de traductions qui ne rendaient pas justice au travail du maître.

Mamoru Nagano est une star discrète au Japon. L'homme reste populaire auprès des amateurs de mechas qui ont connu son travail autour de deux œuvres cultes des années 1980 : Zeta Gundam et Heavy Metal L-Gaim. Deux séries animées dont il signa notamment le design des robots. C'est d'ailleurs en collaborant avec Yoshiyuki Tomino, père de la saga Gundam, que «l'idée de Five Star Stories (FSS) a commencé à germer», explique l'auteur dans les appendices des éditions japonaises. Il y confie même avoir conservé quelques croquis de robots qui n'avaient pas été retenus sur ces séries animées pour les retravaillés sur FSS.

Une narration fractale ambitieuse

Alors pourquoi tant d'admiration devant FSS ? La réponse tient dans le soin apporté au développement de son récit d'une richesse encore rare dans le monde des mangas. Si les premières pages publiées il y a 36 ans laissent imaginer un scénario de SF classique où des robots géants s'affrontent au cœur d'une guerre interstellaire, FSS va rapidement ouvrir son récit pour le faire reposer sur une narration fractale.

On voit alors ses protagonistes et leurs descendants et réincarnations évoluer à travers les siècles et les millénaires. Et la quête de son héros original, baptisé Amaterasu, en référence à la déesse du soleil, prend alors une ampleur inédite. Celui qui espérait unir les cinq systèmes solaires lance une guerre millénaire, où les trahisons et les rebondissements sont légions, tandis que l'amour éternel traverse les âges. Une mythologie qui résonne ainsi avec le Japon et l'histoire des origines du pays au VIIe siècle av.J.C.

Et puisque l'on parle de mechas dans FSS, Mamoru Nagano y développe ici un lien charnel puisque les robots géants, baptisés Mortar Headd, sont ici dirigés par des pilotes accompagnés de poupées mécaniques dotées d'une conscience et de pouvoirs surhumains, les Fatima. Traitées comme des objets par certains, aimées avec passion par d'autres, ces dernières sont au cœur de ce récit hors normes.

Les lecteurs du pays du Soleil-Levant ont d'ailleurs dû se montrer patients. Car la publication de FSS a connu de multiples rebondissements. Pour l’heure 16 tomes sont parus au Japon... en 36 ans. La faute à un rythme de publication erratique de la part de son auteur. Il a fallu attendre neuf ans entre les tomes 12 (2006) et 13 (2015), puis trois ans pour le tome 14 (2018). Mais le rythme de prépublication au sein du magazine NewType au Japon est désormais constant.

Une complexité rare et passionnante

«Les gens disent souvent qu'ils ne peuvent jamais prédire quand se terminera The Five Star Stories ni comment cela se terminera, et d'une certaine manière, c'est infini mais cela reviendra toujours aux histoires clés que j'ai créées. Je ne pense pas y mettre un terme de si tôt. L'histoire s'auto-entretient finalement», confiait en 2019 Mamoru Nagano à Forbes, dans l'une de ses rares interviews accordées à un media occidental.

A la fois puissante et superbe, The Five Star Stories est une œuvre qui doit figurer dans toute mangathèque. La naïveté et les incohérences des premiers chapitres laissent rapidement place à un scénario plus mûr et d'une complexité rare et passionnante. Mamoru Nagano y grandit au fil de son récit pour y déployer tout son génie.

The Five Star Stories, de Mamoru Nagano, éd. Noeve Grafx, tome 1 disponible dès le 22 juillet.