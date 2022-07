Beyoncé : que sont devenues les Destiny's Child ?

Alors que Queen B sort son nouvel album ce vendredi 29 juillet, que sont devenues les autres membres des Destiny’s Child ? Tour d’horizon.

L’histoire commence en 1990, à Houston (Taxas). Les membres des Destiny's Child commencent leur carrière musicale lors de leur préadolescence sous le nom collectif de «Girl's Tyme». Sept membres font alors partie du groupe : Beyoncé, Kelly Rowland, LaTavia Roberson, LeToya Luckett, Tamar Davis, Nina Taylor et Nikki Taylor. Après quelques années sans label, elles signent chez Columbia Records et changent le nom de leur formation pour les Destiny’s Child.

La sortie de leur second album en 1999, «The Writing's on the Wall» marquera leur plus grand succès, avec les titres «Bills, Bills, Bills» et «Say My Name». En 2002, le groupe annonce une pause, avant de se réunir avec Destiny Fulfilled en 2004. Un an plus tard, durant leur tournée mondiale, c’est la fin : elles annoncent que le groupe se dissout et que ses membres poursuivront une carrière solo. Au fil des années, de nombreuses rumeurs autour de leur réunion ont vu le jour. Notamment lors de leur apparition commune à Coachella en 2018, où elles avaient interprété trois titres suite au concert de Beyoncé. Mais que sont-elles devenues aujourd’hui ?

Une fortune de 400 millions d'euros pour Beyoncé

Il est évident de commencer par Beyoncé, incontournable de l’industrie musicale actuelle. Sa carrière, qui touche à la musique mais également au théâtre et au business, a battu de nombreux records. D’après le classement annuel de Forbes, Beyoncé aurait une fortune de 400 millions d’euros. Et ne parlons pas de son époux, Jay-Z, qui serait déjà milliardaire. En 2018, Queen B est devenue la première femme noire à être la tête d’affiche de Coachella. Elle sera officiellement de retour ce vendredi 29 juillet, avec son nouvel album «Renaissance».

Depuis Destiny’s Child, Kelly Rowland a également ouvert sa propre voie dans l’industrie de la musique, comme le rapporte le site de News24. Elle a été la première ancienne du groupe à remporter un Grammy en dehors des Destiny’s Child. Son dernier album solo, «Talk a Good Game», remonte à 2013. Après cela, elle a eu un enfant avec son manager et a rejoint le milieu de la télévision et du cinéma. Elle était notamment coach dans «The Voice». En 2020, la star avait affirmé qu’elle travaillait sur son cinquième album solo avec Roc Nation de Jay-Z.

Enfin, LaTavia Roberson gravite actuellement dans le monde de l’entreprise. Après une période de dépression à la fin du groupe, Roberson avait commencé à travailler avec des artistes en coulisse, notamment comme «magnat derrière la mise en œuvre de projets». En novembre 2018, elle a pris une direction plutôt intéressante dans sa carrière en devenant la fondatrice de Roberson Sports Management, LLC, par PR Newswire, comme le rapporte News24.

L’entreprise cherche à fournir des ressources telles que la formation et le parrainage à la «prochaine génération de boxeurs», passion de l’ancienne chanteuse depuis son enfance. Quant à Michelle Williams, elle a enregistré quatre albums studio de gospel qui ont fait partie du Billboard 200. Elle a également eu une carrière à Broadway.