Coupe du monde 2022 : les 5 lieux à découvrir en venant au Qatar

A l’occasion de la Coupe du monde 2022, du 21 novembre au 18 décembre, voici cinq lieux à découvrir si vous vous rendez au Qatar pour l’occasion.

Du football et du tourisme. Pour les supporters qui ont l’intention de se rendre au Qatar pour suivre la Coupe du monde 2022, du 21 novembre au 18 décembre, l’occasion sera bonne pour en profiter et découvrir le petit émirat.

Souq Waqif

A Doha, dans ce décor moderne, une plongée dans le Souq Waqif, ce souk est l’occasion parfaite de replonger dans les origines du Qatar à l’époque où la capitale du petit émirat était un village dont les habitants se rassemblaient sur les rives du wadi pour acheter et vendre des marchandises.

Au milieu des petites ruelles, on y retrouve de nombreux commerçants (bijoux, vêtements traditionnels) et restaurants. On y trouve également des stands dédiés aux animaux, l’occasion de prendre un faucon sur son bras.

A noter qu’autrefois, le Qatar était au cœur de l’industrie de la perle. Dans ce marché, il y a aussi une boutique dédiée. En discutant avec le propriétaire, un ancien pêcheur de perles, on en apprend beaucoup sur l’histoire de celles-ci.

Les musées de Doha

Dans la capitale du Qatar, entre deux matchs de football, l’occasion est parfaite pour visiter les musées locaux. Et il y en a trois à visiter en priorité : le musée d’Art islamique, le Musée national du Qatar et le 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum.

Le premier, œuvre de l’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, réunit les plus grandes pièces de collection d’art islamique du monde : tableaux, céramiques, verrerie, textiles ou manuscrits. Les œuvres exposées viennent de divers pays et époques. Pour les photos, des terrasses du musée, on peut admirer un joli panorama de Doha. Surtout au moment du coucher du soleil.

Le deuxième, œuvre de l’architecte français Jean Nouvel, est d’abord un sublime bâtiment en forme de rose des sables. Dans les 52.000 m2, on trouve onze galeries qui racontent l’évolution du pays depuis ses origines. Ouvert il y a deux ans, il accueille au quatrième étage le Jiwan, le restaurant siglé Alain Ducasse et dirigé par Philippe Duc.

Enfin, le dernier, comme son nom l’indique, le Sport museum permet de plonger dans l’histoire et le patrimoine du sport au Qatar. Composé de sept galeries abritant des objets du monde entier, cet incroyable bâtiment, situé à côté du stade Khalifa à Doha, est à la fois novateur par son approche de la présentation des faits sportifs historiques mais il est aussi très instructif.

Le désert à Khor al Adaid

C’est sûrement l’endroit le plus beau du Qatar. Khor al Adaid, qui se situe à l’extrémité sud de l’émirat est également appelée Inland Sea ou mer intérieure en français. Le lieu offre un décor somptueux avec un désert de sable et des dunes à perte de vue. Mais surtout, ces dunes voient la mer s’enfoncer sur des kilomètres. Y admirer le lever du soleil est complètement recommandé.

La corniche

La corniche est l’une des attractions les plus emblématiques de Doha. Longue de sept kilomètres, elle offre une promenade avec vue sur le bord de mer. Cette corniche offre la meilleure vue sur le paysage moderne de la ville. On y célèbre plusieurs événements comme la fête nationale et la journée nationale du sport.

Profitez-en pour embarquer à bord d’un dhow (boutre traditionnel) pour un voyage hors du temps au coucher du soleil dans la baie de Doha.

Les gigantesques Mall

Le Qatar offre une grande variété de commerces, surtout à Doha avec de luxueuses galeries marchandes regroupent certaines des marques les plus renommées du monde de la mode. Il est ainsi possible de passer une journée entière dans ces grands centres commerciaux comme le Mall of Qatar, dont les centaines de boutiques se partagent près de 500 000 m² d'espace de vente et de divertissement. On y trouve cinémas, restaurants… tout est fait pour y passer une journée parfaite.

Crédit Photos : Saïd El Abadi