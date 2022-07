Mostra de Venise : Canal+ devient le diffuseur du prestigieux festival de cinéma

Canal+ annonce ce mardi avoir signé un partenariat exclusif sur les droits de retransmission du prestigieux festival international de cinéma la Mostra de Venise, dont la prochaine édition se déroulera du 31 août au 10 septembre 2022.

Canal+ prend cet été la direction de la Cité des Doges. La chaîne a en effet annoncé ce mardi 26 juillet un partenariat exclusif avec le festival de cinéma la Mostra de Venise.

«Canal+, 1er partenaire de la Création Cinématographique en France et soutien historique du cinéma Européen, signe un accord avec la Rai Com et se félicite de proposer en exclusivité et pour les deux prochaines éditions de la Mostra, un accès exclusif au Tapis rouge, aux Cérémonies d’ouverture et de clôture de la Mostra de Venise, produites par la Rai, partenaire média officiel du Festival depuis 2003», fait savoir la chaîne qui sera l’unique diffuseur de l’événement en France, mais aussi dans plusieurs autres pays en Europe et en Afrique.

Pour cette 79ème édition, qui se déroulera du 31 août au 10 septembre 2022 avec un jury présidé par l’actrice américaine Julianne Moore, Canal+ proposera également une quotidienne sur l'actualité du festival pilotée par Antoine de Caunes.

«La Mostra de Venise compte parmi les plus anciens et les plus prestigieux des grands festivals de cinéma européens. Nous sommes très fiers de pouvoir proposer en exclusivité à nos abonnés en France, mais également dans plusieurs autres pays en Europe et en Afrique, une couverture sans pareil de l’événement grâce à ce partenariat inédit. Cet engagement est également celui de Vivendi qui vient de conclure un accord avec la Biennale de Venise et qui souhaite jouer un rôle de premier plan dans le développement et la promotion de la culture italienne.», déclare Maxime Saada, Président du Directoire de Canal+ et membre du Directoire de Vivendi.

Lors de la précédente édition, le prestigieux Lion d'or avait été décerné au film français «L'Événement» d’Audrey Diwan, et le Grand prix du jury et le Prix de la meilleure réalisation à Paolo Sorrentino et Jane Campion.

Une 79e édition pleine de stars

Cette année la sélection officielle comptera de nombreux films très attendus tels que «The Whale» de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser, «Blonde», le biopic sur Marilyn Monroe avec Ana de Armas, «Bones and all», de l'Italien Luca Guadagnino, avec un impressionnant casting d'acteurs dont Timothée Chalamet et Chloë Sevigny, ou encore «White Noise» avec Adam Driver.

Parmi les autres stars attendues figurent notamment Penelope Cruz pour le film italien «L'immensité» d'Emanuele Crialese, et Cate Blanchett, cheffe d'orchestre dans «TAR» de Todd Field.

Au total, 23 films seront en lice pour le prestigieux Lion d'or du meilleur film lors de la 79e édition du festival qui se veut «une fenêtre ouverte sur le monde», a souligné lors de sa présentation en ligne le directeur artistique Alberto Barbera.

À noter que la France est particulièrement bien représentée cette année avec pas moins de cinq films en compétition: «Les enfants des autres» de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, «Un couple» de Frederick Wiseman, «Les miens» de Roschdy Zem, «Athena» de Romain Gavras et «Saint Omer» d'Alice Diop, un premier film sur l'infanticide.