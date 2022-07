«Je n'ai mis aucun argent de côté» : Dave se confie sur sa «petite» retraite

Tout en prenant le soin de n'avancer aucun chiffre, le chanteur Dave s'est exprimé sur ses revenus, et notamment sur sa retraite, estimant au passage son montant pas assez élevé.

Après avoir eu des soucis de santé, le chanteur Dave est enfin de retour. En janvier dernier, il avait été hospitalisé à la suite d’une «lourde chute» à son domicile parisien. Désormais remis, il a repris ses concerts. «Un chanteur qui prend sa retraite, ça n’existe pas», a-t-il affirmé dans le magazine «Nous Deux».

L’artiste en a profité pour évoquer sa retraite. «Globalement, il n’y a pas de retraite pour les artistes. Quand on fait un métier passion, c’est très difficile d’arrêter. Hugues Aufray, qui a presque quinze ans de plus que moi, ne le fait pas, Line Renaud non plus ! Le meilleur moment, c’est quand on est sur scène. Après deux ans sans concerts, je suis prêt», a-t-il ajouté.

«Je n’ai mis aucun argent de côté pour la retraite»

Au-delà du plaisir, Dave, 78 ans aujourd'hui, est obligé de continuer à travailler pour maintenir ses finances. «Pour vous dire la vérité, la plupart des artistes de variété n’ont pas eu de fiches de paie jusque dans les années 1980. Je n’ai mis aucun argent de côté pour la retraite. Il faut donc que je continue à travailler», a-t-il expliqué, avant d’ajouter : «J’ai une amie hôtesse de l’air dont la pension de retraite est exactement le double de la mienne !». A noter cependant que le chanteur n'a toutefois pas indiqué quel était le montant exact de sa pension.

C’est notamment pour cette raison qu’il avait pas accepté de participer à «The Mask Singer» sur TF1, en 2020, précisent nos confrères.