Disparition : le rappeur JayDaYoungan tué par balle à l'âge de 24 ans

Le rappeur américain JayDaYoungan, connu notamment pour ses singles «23 Island» et «Elimination», a été tué par balle mercredi soir en Louisiane, a annoncé la police.

Fauché en pleine ascension. Le rappeur JayDaYoungan est décédé ce mercredi dans sa ville natale de Bogalusa, en Louisiane, a annoncé un communiqué de la police locale.

«Javorius Scott est décédé des suites de ses blessures» après la fusillade, qui a eu lieu peu avant 18h, a indiqué la police qui a également fait état de son pseudonyme JayDaYoungan.

#Jaydayoungan & his father were allegedly shot today in Louisiana. He was transported to the hospital on a helicopter and was not breathing. Footage of where the shooting took place has surfaced & sources say it was a shootout at the current hospital he’s in..#411Uncut pic.twitter.com/gx3qCLe03j

— 411 Uncut (@411Uncut_) July 28, 2022