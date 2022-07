Christophe Izard, le créateur de Casimir, est décédé à l'âge de 85 ans

Christophe Izard, le créateur du célèbre dinosaure Casimir, est décédé ce dimanche 31 juillet, à l'âge de 85 ans, a annoncé Pierre-Alek Beddiar, responsable d'Osibo Productions, à l'AFP.

C'est une figure inoubliable de la télévision qui s'est éteinte ce dimanche 31 juillet. Christophe Izard, père de «L'île aux enfants», émission phare pour la jeunesse des années 1970, est décédé, a indiqué à l'AFP Pierre-Alek Beddiar, responsable d'Osibo Productions, sa dernière société de production.

Agé de 85 ans, Christophe Izard est «parti paisiblement chez lui, ce matin en région parisienne», a précisé M. Beddiar. Le personnage principal de «L'île aux enfants», le dinosaure orange Casimir, a marqué le petit écran, ce «monstre gentil» allant jusqu'à devenir une véritable icône inter-générationnelle. Après des études de droit, Christophe Izard, fils d'un avocat renommé, avait entamé une carrière journalistique en chroniquant la vie musicale du tout-Paris.

En 1968, il avait rejoint l'ORTF, la première chaîne de télévision publique, avant de créer, développer et produire «L'île aux enfants» en 1974. Il en écrira non seulement les premiers épisodes, mais signera également les textes des chansons, dont le célèbre «Voici venu le temps, des rires et des chants...».

Pendant presque 1.000 épisodes, «L'île aux enfants» a enchanté l'ORTF, France 3, puis TF1, avant de s'arrêter en 1982.

En 1987, Christophe Izard sera évincé de la Une fraîchement privatisée et rejoindra Antenne 2. Il créera notamment ensuite le dessin animé «Albert le cinquième mousquetaire».