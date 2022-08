Aquaman : Ben Affleck reprend le rôle de Batman dans le prochain film

Comme l’a confirmé Jason Momoa sur Instagram, Ben Affleck va reprendre le rôle de Batman dans Aquaman 2.

Jason Momoa, l’interprète d'Arthur Curry, alias Aquaman, a annoncé sur les réseaux sociaux que l’acteur Ben Affleck reprendra son rôle de Batman dans le deuxième opus d'Aquaman réalisé par James Wan, et baptisé «Aquaman et le Royaume perdu», qui sortira au cinéma le 15 mars 2023.

«Bruce et Arthur réunis ! Je t’aime et tu me manques Ben. On a exploré la cour de WB studio. On va tout déchirer sur le plateau, il y a tellement de grandes choses à venir dans Aquaman 2. Je vous envoie tous mes aloha», a écrit Jason Momoa en légende d’une photo postée sur Instagram.

En janvier dernier, la star de Justice League Ben Affleck, qui s’est récemment marié avec Jennifer Lopez, avait affirmé qu'il revêtirait la cape du Chevalier Noir une ultime fois pour le film «The Flash», attendu dans les salles obscures le 21 juin 2023. Son apparition dans «Aquaman 2» est donc une nouvelle inattendue.