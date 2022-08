«Stranger Things» : l’acteur Joseph Quinn et Metallica ont joué ensemble le morceau «Master of Puppets»

Après sa reprise époustouflante de «Master of Puppets» de Metallica, dans la saison 4 de «Stranger Things», l’acteur Joseph Quinn a pu jouer le morceau avec les quatre membres du groupe en amont du festival de Lollapalooza, qui s’est tenu aux Etats-Unis la semaine dernière.

Une collaboration fructueuse. Après la reprise du tube «Master of Puppets» - mis en scène dans la saison 4 de la série «Stranger Things», où l’on voit l'acteur Joseph Quinn reprendre ce titre à la guitare dans une ambiance apocalyptique - puis les remerciements du groupe qui s’est dit «époustouflé» par cette scène, l’acteur Joseph Quinn - allias Eddie Munson - et le groupe Metallica se sont offerts une session ensemble avant le concert du groupe au festival Lollapalooza.

Une rencontre et une session musicale, qu’ils ont partagé sur les réseaux, durant laquelle l’acteur de 29 ans reprend le titre «Master of Puppets» en backstage avec les quatre membres du groupe. Un morceau qui l'a bien occupé pour les besoins de la série, comme il l'a expliqué : «C’est tout ce que j’ai écouté pendant deux ans. J’avais le sentiment d’être connecté avec vous les gars», a ainsi confié l’acteur avant de se lancer au côté de Metallica, expliquant avec humour être «rouillé» et «avoir besoin d'une leçon». Un moment qui a ravi tout le monde. «Nous avons une annonce à faire», lance le batteur du groupe à l'issue de cette session : «Metallica a maintenant cinq membres».

Une collaboration de A à Z

Cette séquence intime coule de source, alors même que Metallica avait salué le 5 juillet dernier dans un message partagé sur Instagram, le travail fait autour de la musique par les créateurs de la série et leur décision de faire figurer leur morceau, sorti dans les années 1980, dans l’un de ses épisodes.

«La façon dont les Duffer Brothers ont intégré la musique dans Stranger Things a toujours excellé, nous étions donc plus que ravis qu’ils intègrent non seulement «Master of Puppets» dans la série, mais aussi d'avoir une scène cruciale construite autour de cette chanson», a expliqué le groupe, qui n'a pas tari d’éloges sur la mise en scène imaginée par les frères Duffer.

Des images résolument rock, qu'ils ont d'ailleurs affichées lors de leur concert au festival Lollapalooza. La boucle est bouclée.