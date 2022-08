60 ans de la mort de Marilyn Monroe : 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur l'actrice

Alors que le 4 août prochain sera célébré le 60e anniversaire de la mort de Marilyn Monroe, la vie de ce personnage énigmatique a maintes fois été passée au peigne fin. Mais sait-on vraiment tout de Marilyn, née Norma Jeane Mortenson, devenue star hollywoodienne et décédée en 1962, à 36 ans, d'une overdose médicamenteuse ?

Une enfance en famille d'accueil

Née le 1er juin 1926 à Los Angeles, Marilyn Monroe a connu une enfance marquée par l’instabilité. Sa mère Gladys Monroe séjourne dès la première année de vie de la petite Norma Jeane, et à plusieurs reprises par la suite, dans des hôpitaux psychiatriques et la fillette est placée en famille d’accueil. Alternant, orphelinat et foyer dont celui de la meilleure amie de sa mère Grace McKee, Marilyn connait une enfance difficile, faisant d’elle une fillette timide et introvertie avant qu’elle ne s’émancipe à l’âge de 16 ans.

Mariée à 16 ans

En juin 1942, à peine âgée de 16 ans, Marilyn Monroe épouse James Dougherty, un voisin de cinq ans son aîné. Son mari s’enrôle dans l’armée peu après et le couple divorcera en 1946. Par la suite, Marilyn Monroe se mariera deux fois. En 1954, elle épouse la star du baseball Joe DiMaggio, mais la jalousie maladive du sportif, alors que la carrière et la sensualité de Marilyn crève l’écran, pousse le couple à divorcer neuf mois plus tard, malgré la grande tendresse qu'ils continueront à partager jusqu'à la mort de l'actrice.

Deux ans plus tard, c’est l’écrivain Arthur Miller qui passe la bague au doigt de Marilyn Monroe. Mais les fausses couches et la dépression de l'actrice ont eu raison de leur mariage et ils divorcent en janvier 1961. Outre ses trois maris officiels, on prête à Marilyn une collection d’amants, de Marlon Brando aux frères Kennedy en passant par Yves Montand, avec qui elle a entretenu une liaison en 1960, alors que l'acteur était marié à Simone Signoret.

Sa carrière de mannequin commence à l'usine

Durant la Seconde Guerre mondiale, Marilyn travaille dans une usine de parachutes, qu’elle a la charge d’inspecter. C’est là qu’elle est repérée par un photographe qui lui tire le portrait pour faire la promotion du travail des femmes. En 1945, à 19 ans, elle fait alors la une du Yank Magazine, publié par les Forces armées américaines durant le conflit mondial. La carrière de mannequin et pin-up de Marilyn est lancée. Elle signe un premier contrat de six mois, l’année suivante avec la Fox.

devenue blonde pour une pub de shampoing

Le mythe de Marilyn est indissociable de son brushing blond. Un changement de look que Marilyn adopte fin 1945 pour les besoins d'une publicité pour un shampoing. A l'époque la jeune femme n'a que 19 ans et arbore une chevelure frisée châtain. Alors qu'elle travaille pour l'agence The Blue Book Modeling Agency, elle devient blonde pour satisfaire un client à la recherche d'un modèle aux cheveux plus clairs. Qu'a cela ne tienne, Marilyn devient blond platine comme la star qu'elle vénère Marilyn Miller.

Une couleur qu'elle adoptera tout au long de sa carrière au prix de nombreux traitements chimiques. Des produits qui lui ont tant abîmé les cheveux qu'en 1962, à seulement 36 ans, elle est parfois contrainte de porter une perruque.

Son père biologique identifié récemment

Un patriarche inconnu… jusqu’à récemment. Marilyn Monroe, de son vrai nom Norma Jeane Mortenson, n’a jamais connu son père biologique. Alors que sa mère Gladys Monroe a multiplié les amants avant la naissance de sa fille, les circonstances de sa conception sont floues. Déjà séparée de son deuxième mari Edward Mortensen lorsqu’elle est enceinte de Marilyn, elle donne toutefois à sa fille le nom de ce dernier à une lettre près. Pourtant l’actrice n’a jamais considéré ce père comme son géniteur, préférant imaginer son père biologique parmi les amants de sa mère. Et elle aurait vu juste.

C'est la thèse que défend le documentaire «Marilyn, la dernière vérité» du français François Pomès. Après avoir mené une enquête minutieuse et réussi a comparé l’ADN des cheveux de Marilyn à ceux des descendants de Charles Stanley Gifford, avec qui sa mère a travaillé à l'époque et dont elle a gardé un portrait, ce dernier serait en effet le père biologique de la star, bien qu’il l'ait toujours nié et refusé de rencontrer Marilyn Monore.