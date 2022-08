Beyoncé va modifier une des chansons de «Renaissance» jugée discriminante

Queen B va repasser en studio. Après de vives critiques pour avoir utilisé un terme argotique jugé insultant envers les personnes handicapées, la star va modifier l’un des titres de son septième album, «Renaissance», sorti vendredi dernier.

Retour en studio. A peine quelques jours après la sortie, le 29 juillet dernier, de son nouvel album «Renaissance», six ans après «Lemonade», Beyoncé va devoir réenregistrer un titre après de vives critiques sur les réseaux sociaux autour de l’emploi d’un mot qualifié d’insultant par des personnes handicapées dans sa chanson «Heated».

Le terme «spazz» au cœur de la polémique

Dans ce titre écrit en collaboration avec le rappeur Drake, Beyoncé chante notamment «Spazzin' on that ass, spazz on that ass». Et c'est le terme «spazz» qui a provoqué la colère de personnes atteintes de handicap.

Dérivé de l'adjectif «spastic» («spastique», en référence à une raideur musculaire), le terme «spaz» peut être utilisé en Angleterre pour se moquer de personnes souffrant d'un handicap mental et renvoyer au sens large aux termes «crétin», «dérangé» ou encore «empoté». Aux Etats-Unis, le mot «spaz» est peu fréquent et semble plutôt qualifier une personne jugée «hors de contrôle», ou qui agit de manière «erratique».

Afin d’éviter tout quiproquo, Queen B, artiste bien connue pour être active dans la lutte contre les discriminations racistes et à l'égard des femmes, va donc réenregistrer ce titre. C’est ce qu’a confirmé un porte-parole de Beyoncé à l'AFP, précisant par ailleurs que «le mot n'avait pas été utilisé de manière intentionnelle pour blesser».

Ce n’est pas la première fois qu’une artiste est contrainte de retourner en studio pour l’utilisation de ce terme. La chanteuse Lizzo avait vécu exactement la même situation en juin dernier.