Le zoo de Beauval fête le 1er anniversaire des jumelles panda Yuandudu et Huanlili

Le ZooParc de Beauval va vivre une journée particulière ce mardi 2 août, pour le premier anniversaire des jumelles panda Yuandudu et Huanlili.

Joyeux anniversaire ! Pour célébrer la première année de Yuandudu et Huanlili, les jumelles panda du ZooParc de Beauval, une journée spéciale y est organisée ce mardi 2 août, à laquelle les visiteurs pourront participer.

Venus au monde il y a un an et devenus instantanément des célébrités, les deux bébés ont grandi sous les objectifs des caméras et des appareils photos, surveillés par leur maman Huan Huan et une équipe de soigneurs dédiés. Alors qu’elles pesaient moins de 150 grammes à la naissance, elles dépassent désormais les 30 kilos.

Chasse au trésor, gâteau, maquillage…

Elles auront ainsi le droit, dès leur sortie dans leur enclos, à 9h, à un gâteau d’anniversaire glacé. Un moment à ne pas manquer pour les visiteurs du zoo. Un moment d’échange est ensuite prévu avec la famille Delord, propriétaire du parc, pour poser toutes sortes de questions, tandis qu’un stand de maquillage sera aussi disponible pour ressembler le plus possible aux pandas. Les personnes qui le souhaitent sont même invitées à porter des vêtements noirs et blancs pour l’occasion.

Par ailleurs, toute la journée et dès l’ouverture du zoo (8h), une chasse au trésor à mener via le plan du parc distribué à l’entrée est organisée pour les visiteurs. Il sera ainsi possible de découvrir 5 tickets d’or, permettant à leur possesseur d’entrer avec les soigneurs dans les coulisses, afin de participer à une activité sur l’un des différents secteurs animaliers. La savane ou le dôme équatorial en feront partie, de même que «les hauteurs de Chine», où se trouvent les pandas.