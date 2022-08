Cinéma : le film «Titanic» va ressortir en salles

Œuvre majeure du septième art, «Titanic», de James Cameron, fera son retour dans les salles obscures de l’Hexagone en 2023.

Rose et Jack sont de retour sur grand écran. Sorti aux Etats-Unis en 1997, et en France un an plus tard, «Titanic», le chef-d’œuvre du Canadien James Cameron, fête cette année ses 25 ans. A cette occasion, Disney a décidé d’offrir un beau cadeau aux spectateurs.

Ces derniers pourront (re)découvrir l’histoire d’amour passionnelle entre Rose et Jack, campés par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, dès le 8 février 2023, soit quelques jours avant la Saint-Valentin.

Une version inédite

Le long-métrage culte, qui a emporté pas moins de 11 Oscars et engrangé plus de 2 milliards de dollars de recettes mondiales, sera projeté dans une version inédite remasterisée, en 3D, 4K, et en HDR (High Dynamic Range).

Inspirée d'une histoire vraie, «Titanic» avait déjà réinvesti les salles en 2012, en version 3D, à l'occasion du centenaire du naufrage du célèbre paquebot. A noter que ce n’est pas le seul film de James Cameron qui bénéficiera d’une nouvelle vie au cinéma.

Le film «Avatar», qui a quant à lui franchi la barre des 2,8 milliards de dollars de recettes, sera également de retour dans les salles en septembre prochain, avant la sortie du deuxième opus «Avatar : La Voie de l'eau», attendu au cinéma le 14 décembre 2022.