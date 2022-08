La drag queen star Shea Couleé rejoint la série Marvel «Ironheart»

La drag queen américaine Shea Couleé, qui a notamment remporté la cinquième saison de RuPaul's Drag Race : All Stars en 2020, rejoint le casting de la série Marvel «Ironheart».

Shea Couleé, vainqueure de la cinquième saison de RuPaul's Drag Race : All Stars en 2020, s'offre un rôle de choix dans la prochaine série Marvel. En effet, comme l'indique le média américain Deadline, elle rejoint le casting d'«Ironheart», diffusée sur Disney+. À l’heure actuelle, le personnage qu'incarnera Shea Couleé n'est pas encore connu. La série, prévue pour 2023, sera réalisée par Sam Bailey.

La performeuse s’est exprimée sur le sujet et a déclaré qu'elle n'avait «pas de mots pour dire à quel point je suis heureuse à l’idée de faire partie de ce projet fantastique. Jouer la comédie est mon premier amour, et je suis ravie de m’y remettre d’une manière aussi spectaculaire.» La série, issu d'une bande dessinée du même nom, raconte l'histoire de Riri Williams (Dominique Thorne), une inventrice de génie qui conçoit une armure rivalisant avec celle d'Iron Man.

Au-delà de son succès dans RuPaul's Drag Race, Shea Couleé a également fait plusieurs apparitions sur les écrans. Notament dans le documentaire «Savage X Fenty Show Vol. 2» de Rihanna en 2020, ainsi que dans un cross-over entre Drag Race et The Brady Brunch intitulé «Dragging the Classics : The Brady Bunch en 2021».