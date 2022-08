«C'est plus qu'un frère qui s'en va» : le producteur Albert Cohen réagit à la mort de Daniel Levi

Après un long combat contre un cancer du côlon, Daniel Levi s'est éteint ce samedi. L'artiste, qui aurait fêté ses 61 ans le 26 août, avait connu la lumière grâce à son interprétation de Moïse, dans la comédie musicale «Les Dix Commandements», produite par Elie Chouraqui, Dove Attia et Albert Cohen. Très ému, ce dernier a accepté de s'entretenir avec CNEWS pour évoquer son amitié de longue date avec le chanteur.

Daniel Levi a succombé à la maladie ce samedi, après s'être courageusement battu contre un cancer du côlon, annoncé publiquement en 2019. Le chanteur de 60 ans laisse derrière lui des proches dans une profonde tristesse, à commencer par Albert Cohen, l'un des producteurs des «Dix Commandements» et ami d'enfance de Daniel Levi, qui a tenu à lui rendre un hommage bouleversant.

La tristesse est immense pour vous, on l'imagine, après l'annonce de la mort de votre ami Daniel Levi...

Daniel, c'est plus qu'une collaboration sur «Les Dix Commandements». On s'est connus à 8 ans à Lyon, dans le quartier de La Duchère. Daniel, c'était notre fierté à Lyon. Il a été premier prix du Conservatoire de Lyon à 14 ans. C'était un pianiste exceptionnel, peu de gens le savent. Vous imaginez l'émotion qui est la nôtre. On a vécu tellement d'émotions depuis notre enfance, notamment avec «Les Dix Commandements». C'était quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de pur, de vrai. Je l'ai soutenu, défendu et il a fait la même chose pour moi au moment où je commençais ma carrière en radio. Je suis touché, accablé, il me faudrait des heures pour vous parler de Daniel. C'est plus qu'un frère qui s'en va.

Daniel Levi avait marqué les esprits en 2000, grâce à son interprétation de Moïse dans «Les Dix Commandements» et avec, bien sûr, «L'envie d'aimer»...

C'est une voix exceptionnelle qui s'en va. «L'envie d'aimer» restera gravée dans les mémoires et dans les cerveaux de tout le monde, je l'espère. C'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre.

Le public retiendra la voix inoubliable de Daniel Levi, que retiendrez-vous de l'homme qui fut votre ami pendant plus de 50 ans ?

Je retiens le souvenir d'un homme d'une fidélité, d'une sensibilité, d'un talent incroyables. Une voix exceptionnelle, une générosité, une honnêteté, une joie de vivre, un humour. La liste est très longue pour parler de Daniel. J'ai croisé des gens exceptionnels dans ma vie, mais alors lui... C'était plus qu'un frère. Mon émotion est proportionnelle à tout ce qu'on a vécu ensemble.

Aviez-vous pu échanger avec lui avant sa disparition?

Evidemment, je l'ai eu au téléphone il y a une semaine. On se parlait très régulièrement, on se voyait tout le temps. C'est une amitié de 50 ans, ce n'est pas banal.