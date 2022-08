Beyoncé invite Madonna pour un remix de son titre «Break My Soul»

Alors que le nouvel album de Beyoncé est sorti le 29 juillet dernier, elle associe pour la première fois son nom à celui de Madonna, sur le titre «Break My Soul». Toutes les infos.

Queen B n’arrête pas de surprendre. Après avoir dévoilé son nouvel album «Renaissance», la superstar a dévoilé plusieurs relectures de son tube «Break My Soul». Parmi les remix, l’un a particulièrement été remarqué. En effet, on y entend la diva Madonna. C'est la première fois que les deux stars sont créditées sur le même titre même si elles ont déjà fait part de leur admiration mutuelle, comme le rapportent nos confrères de Numéro.

Le titre house, intitulé «Break My Soul (The Queens Remix)», comporte des extraits de l'hymne «Vogue» (1990) de Madonna. Beyoncé y récite les noms de plusieurs chanteuses noires (Aaliyah, Janet Jackson, Rihanna, Nicki Minaj, Santigold, Lizzo, Solange, Nina Simone, Betty Davis, Lauryn Hill, Diana Ross et bien d'autres) et de plusieurs maisons de la scène ballroom légendaires, détaillent nos confrères.

La chanson et le clip originels de Madonna pour «Vogue» ont marqué un tournant décisif pour la culture de la danse de salon dans le grand public, rappelle le site Hits and Clips. Dans ce nouveau remix, Beyoncé fait référence à plusieurs maisons de bal, dont la House of Aviance.



«Break My Soul (The Queens Remix)», de Beyoncé et Madonna, disponible sur YouTube et sur le site de Beyoncé.