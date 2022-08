Cinéma : 15 films cultes des années 1990 à voir absolument

Durant les vacances rien en mieux que regarder un petit film en mangeant une glace ou en buvant un petit cocktail. Alors pourquoi ne pas (re)découvrir l’un de ces 15 films cultes du cinéma de années 1990.

Pretty Woman (1990)

De quoi ça parle ? : Julia Roberts en jeune prostituée et Richard Gere en homme d'affaires désabusé signent l'une des comédies romantiques les plus cultes sous la direction de Garry Marshall.

Edward Lewis, de passage à Los Angeles, engage comme escort girl pour une semaine, une prostituée Vivian. Peu à peu une idylle se créera entre les deux personnages que tout oppose.

Le petit plus de ce film : la plus incroyable scène de shopping sur la merveilleuse chanson Oh, Pretty Woman de Roy Orbison.

Maman j'ai râté l'avion (1990)

De quoi ça parle ? : C'est la comédie de Noël pour toute la famille. Maman j'ai raté l'avion raconte l'histoire de Kevin, campé par Macaulay Culkin, qui se retrouve seul dans sa grande maison, oublié par ses parents qui ne s'en rendront compte qu'une fois à bord de l'avion. Le jeune garçon fera face à un duo de cambrioleurs déjantés.

Le petit plus de ce film : l'ingéniosité du petit Kevin qui imagine un grand nombre de pièges plus drôles les uns que les autres.

La Famille Addams (1991)

De quoi ça parle ? : Gomez Addams (Raul Julia), son épouse Morticia (Anjelica Huston), leurs deux enfants Mercredi (Christina Ricci) et Pugsley (Jimmy Workman) vivent dans un grand manoir hanté aux Etats-Unis. Dans cette famille très particulière, on vit pour le macabre.

Après 25 ans d'absence, l'oncle Fétide (Christopher Lloyd), frère de Gomez, réapparaît dans leur vie. Mais celui qu'ils pensent être l'un des leurs ne serait qu'un imposteur appâté par l'immense fortune de cette famille déjantée.

Le petit plus de ce film : la scène de danse déjantée des deux frères Addams lors de la réunion de famille. La Mamuschka est une chorégraphie à voir une fois dans sa vie. L'humour noir et décalé de cette comédie plaira aux enfants comme aux parents.

Le silence des Agneaux (1991)

De quoi ça parle ? : Alors qu'un tueur en série surnommé Buffalo Bill sévit, une jeune stagiaire du FBI, Clarice Starling (Jodie Foster), est envoyée par son supérieur pour interroger Hannibal Lecter (Anthony Hopkins).

Psychiatre renommé et tueur cannibale, ce dernier est enfermé depuis huit ans dans une cellule haute-sécurité d'un hôpital psychiatrique de Baltimore. Le FBI compte sur son aide pour démasquer Buffalo Bill.

Le petit plus de ce film : le regard pénétrant d'Anthony Hopkins qui incarne parfaitement la folie d'Hannibal Lecter.

Jurassic Park (1993)

De quoi ça parle ? : John Parker Hammond, PDG d'une puissante compagnie, parvient à donner vie à des dinosaures et décide d'ouvrir un parc qui leur serait dédié, le Jurrassic Park.

Le vieil homme fait venir sur l'île d'Isla Nublar des experts pour obtenir leur aval. Cependant la visite tourne au fiasco lorsqu'une tempête éclate et qu'un informaticien véreux coupe les systèmes d'alarme pour voler les embryons restants. Les dinosaures se retrouvent alors en liberté sur l'île.

Le petit plus de ce film : amusez-vous à compter le nombre de fois où John Parker Hammond répète «J'ai dépensé sans compter», vous verrez cela peut faire un merveilleux jeu à boire.

Pulp Fiction (1994)

De quoi ça parle ? : Trois histoires se croisent et se rejoignent dans ce film. Celles de Vincent Vega (John Travolta), Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) et Butch Coolidge (Bruce Willis).

Les deux premiers sont des truands qui travaillent pour un certain Marsellus Wallace (Ving Rhames) et le troisième est un boxeur véreux qui doit de l'argent à Marsellus Wallace et qui tente de lui échapper.

Le petit plus de ce film : le monologue biblique de Jules Winnfield, interprété par Samuel L. Jackson.

Forrest Gump (1994)

De quoi ça parle ? : Forrest Gump (Tom Hanks) est un simple d'esprit originaire d'Alabama. Lorsqu'on le rencontre il est assis à un arrêt de bus et raconte sa vie extraordinaire à des inconnus. Militaire, pêcheur, PDG, coureur, le jeune homme a parcouru les décennies en marquant l'histoire des Etats-Unis, le plus souvent involontairement.

Le petit plus de ce film : le jeu d'acteur de Tom Hanks qui permet au spectateur de s'attacher très rapidement à Forrest.

Léon (1994)

De quoi ça parle ? : Léon (Jean Reno) est tueur à gages. Il vit à New York une vie monotone. Il croise un jour sa jeune voisine Mathilda Lando (Natalie Portman) puis la sauve lorsque toute sa famille est assassinée par un agent corrompu de la DEA.

Le tueur à gages prend alors l'enfant sous son aile et accepte de la former pour qu'elle puisse un jour se venger du responsable de la tuerie, Norman Stansfield (Gary Oldman).

Le petit plus de ce film : l'interprétation magistrale de la très jeune Nathalie Portman.

4 mariages et un enterrement (1994)

De quoi ça parle ? : un groupe d'amis mené par Charles (Hugh Grant), un jeune Anglais tombé sous le charme d'une Américaine (Andie MacDowell), va vivre des aventures lors de quatre mariages et d'un enterrement.

Le petit plus de ce film : le côté snob et pince-sans-rire d'une Kristin Scott Thomas extraordinaire.

Seven (1995)

De quoi ça parle ? : David Mills (Brad Pitt) est un inspecteur de police qui vient d'être muté dans une grande ville. Là-bas, il doit faire équipe avec William Somerset, un inspecteur proche de la retraite.

Tous les deux vont devoir faire face à un tueur en série qui a pour but de tuer sept personnes représentant les sept péchés capitaux.

Le petit plus de ce film : la scène finale qui fait monter la tension au plus haut niveau.

Jumanji (1995)

De quoi ça parle ? : En 1969, Alan Parrish, un jeune garçon, se retrouve bloqué dans un jeu appelé Jumanji. En 1995, deux orphelins, Judy et Peter, décident de jouer à leur tour mais le jeu à une règle «Aventurier méfiez-vous, ne commencez que si vous avez l’intention de finir. Les effets saisissants de ce jeu ne cesseront que lorsque l'un des joueurs aura atteint Jumanji et prononcé son nom».

Durant la partie, ils rencontreront Alan Parrish (Robin Williams) qui est resté bloqué dans le jeu durant 26 ans. Avec l'aide de Sarah, qui avait débuté la partie en 1969, ils affronteront les terribles défis de Jumanji pour tenter de mettre enfin fin à cette partie.

Le petit plus de ce film : Robin Williams, tout simplement.

Scream (1996)

De quoi ça parle ? : Dans une petite ville californienne sans histoire, deux étudiants sont assassinés. La police mène l'enquête mais le tueur frappe à nouveau. Caché derrière un masque, il semble avoir pris pour cible Sidney Prescott (Neve Campbell).

Le petit plus de ce film : le côté grotesque d'un film d'horreur aussi drôle que terrifiant.

Titanic (1997)

De quoi ça parle ? : 1912, Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) embarque en troisième classe à bord du Titanic. Au même moment, Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) rejoint la première classe avec sa mère et son fiancé. Tout sépare ces deux jeunes gens mais lorsque Rose, lassée de sa vie rigide et stricte, tente de se suicider en sautant du bateau, Jack la sauve.

Rapidement, ils tombent amoureux mais un iceberg risque de compliquer un peu plus leur amour naissant.

Le petit plus de ce film : la célébrissime scène de la calèche.

Fight Club (1999)

De quoi ça parle ? : Le narrateur de cette histoire, interprété par Edward Norton, ne dort plus. Il trouve une solution en participant à de nombreux groupes de parole mais il est perturbé par la présence d'une femme, Marla (Helena Bonham Carter).

Lors d'un voyage d'affaires, il fait la rencontre de Tyler Durden (Brad Pitt). Lorsque la vie du narrateur vole en éclat avec l'explosion de son appartement, il appelle Tyler et devient son colocataire.

Ensemble ils créent le Fight Club mais Tyler semble avoir une idée plus précise en tête et transforme peu à peu le club en milice.

Le petit plus de ce film : les monologues intérieurs et la narration du personnage d'Edward Norton.

Coup de foudre à Notting Hill (1999)

De quoi ça parle ? : William Thacker (Hugh Grant) est le propriétaire d'une librairie spécialisée dans les voyages. Il vit à Notting Hill, un petit quartier tranquille de Londres, jusqu'au jour où il rencontre Anna Scott (Julia Roberts), une star de cinéma internationale.

Entre les deux protagonistes, une idylle va se nouer. Mais comment conjuguer la vie paisible d'un libraire londonien à celle d'une star de cinéma adulée par le public ?

Le petit plus de ce film : la scène finale qui tire les larmes au son de la merveilleuse chanson She, interprétée par Elvis Costello.