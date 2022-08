Mort d'Olivia Newton-John : John Travolta rend hommage à son acolyte dans «Grease»

L’acteur John Travolta a rendu un émouvant hommage à Olivia Newton-John, sa partenaire dans la comédie musicale «Grease», décédée ce lundi 8 août à l’âge de 73 ans.

Un duo inoubliable. Depuis l’annonce du décès de l’actrice australienne Olivia Newton-John, l’interprète de Sandy Olsson dans «Grease», décédée d’un cancer à 73 ans, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Parmi elles, John Travolta, qui jouait Danny Zuko au côté de la star dans le film culte, sorti en 1978.

«Ton impact a été incroyable»

«Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t'aime tellement. Nous nous reverrons un jour et nous serons de nouveau tous ensemble», a réagi l'acteur, qui a perdu sa femme en juillet 2020, également décédée des suites d’un cancer du sein.

La comédienne s’est éteinte «paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis», a annoncé son époux John Easterling dans un communiqué.

Elle luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein et mettait toute son énergie et sa notoriété au service de la lutte contre la maladie. «Olivia a été un symbole de triomphe et d'espoir depuis 30 ans en partageant son expérience sur le cancer du sein», a écrit son mari.

Après l’immense succès de «Grease», Olivia Newton-John avait notamment décroché un rôle en 1980 dans «Xanadu», une romance musicale, puis joué dans «Two of a kind», film dans lequel elle donne à nouveau la réplique à John Travolta. Mais sa carrière s'était surtout poursuivie dans la musique.

L'artiste, qui laisse derrière elle une fille, fruit de ses amours avec le comédien Matt Lattanzi, avait sorti une quarantaine d'albums country et pop rock, dont «Physical», en 1981, son plus grand succès commercial.