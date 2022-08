TikTok : voici les 10 titres les plus populaires de 2022

Entre artistes émergents, tubes du moment ou nostalgie des années 1970 et 1980, TikTok met de nombreux morceaux en avant. Une nouvelle étude a permis d’identifier les 10 titres les plus populaires de cette première partie de l'année 2022.

Qui n’a pas entendu le tube «Running Up That Hill» de Kate Bush en allant sur TikTok ? Entre nouvelles générations d’artistes et nostalgie des années 1980, TikTok fait naître et renaître de nombreux morceaux, comme le rapporte la nouvelle étude de Visibrain. L’outil de veille des réseaux sociaux a permis d’identifier les titres les plus populaires de TikTok entre le 1er janvier et le 31 juillet 2022. Concrètement parlant, les musiques générant le plus de likes sur le réseau social à travers le #ForYou ont été répertoriées.

«Love You So» - The King Khan & BBQ Show – 233,8 millions de likes

Lancée en 2004 et réapparue en 2022, la musique «Love You So» de The King Khan & BBQ Show arrive très largement en tête des chansons qui génèrent le plus de likes sur la plate-forme. Le titre se prête à différents types de contenus et ne se limite pas à un challenge ou une danse, comme le rapporte l’étude de Visibrain.

«Love Grows» - Edison Lighthouse – 19,6 millions de likes

52 ans après sa sortie, le groupe anglais Edison Lighthouse est de nouveau sur le devant de la scène avec son titre «Love Grows». Avec près de 20 millions de likes, le titre est devenu le chouchou des contenus des TikTokeurs.

«Running Up That Hill» - Kate Bush – 16,8 millions de likes

L’artiste britannique Kate Bush s’offre une seconde jeunesse avec son titre «Running Up That Hill». La renaissance de cette chanson, sortie en 1985, est liée à son utilisation dans la série à succès «Stranger Things» . Le week-end de la sortie de la saison 4 de la série, le titre a récolté plus de 2,3 millions de likes.

«About Damn Time» - Lizzo – 15,4 millions de likes

À peine sorti et déjà un succès : telle était la destinée du dernier titre de Lizzo. Dévoilé en mai dernier, «About Damn Time» a inspiré les créatifs de TikTok. Tout comme dans les classements mondiaux, cette musique s’est hissée parmi les chansons les plus appréciées sur TikTok, avec plus de 15 millions de likes.

«Jiggle Jiggle» - Duke & Jones & Louis Theroux – 14 millions de likes

Ce récent single, apparu en 2022, a connu un engouement soudain sur TikTok, devenant un incontournable du réseau social. Ce titre, du journaliste Louis Theroux et du duo de DJ Duke & Jones, est devenu viral grâce à une chorégraphie portant le même nom.

«Forever» - Labrinth – 13,7 millions de likes

Autre hit provenant d’une série à succès : «Forever» de Labrinth. Inspiré par l’univers d’Euphoria, l’artiste britannique signe un titre devenant le symbole de la série produite par Drake.

«My name is» - D Billions – 13,4 millions de likes

Un tout autre registre, celui des enfants. Le titre «My name is» du groupe D Billions, se démarque par l’originalité des paroles et des artistes associés. Le refrain entêtant a su trouver son public sur TikTok, avec plus de 13,4 millions de likes.

«Oh No» - Kreepa – 12,9 millions de likes

Musique devenue un classique de TikTok, l’œuvre du groupe Kreepa illustre désormais de nombreuses vidéos. Utilisée pour détourner avec humour des situations «catastrophes», elle se hisse à la 8ème position de ce classement.

«Sunroof» - Nicky Youre & Dazy – 12,8 millions de likes

Le duo américain formé par Nicky Youre & Dazy signe un titre «feel good», dont TikTok raffole. Second single pour ces artistes, le succès de cette musique aux allures californiennes, place le groupe en 9ème position.

«Stranger Things» - Kyle Dixon & Michael Stein – 11,8 millions de likes

On retrouve la série «Stranger Things» avec l’hymne officiel de la série. Née des compositeurs Kyle Dixon et Michael Stein, cette musique est désormais iconique et très appréciée sur TikTok. Seule musique sans parole de ce classement, elle ferme les portes de ce TOP 10.