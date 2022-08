Cinéma : «Rodeo», le premier long-métrage de Lola Quivoron, sortira en salles le 7 septembre

Coup de cœur du Jury «Un Certain Regard» au Festival de Cannes, le premier long-métrage de Lola Quivoron, baptisé «Rodeo», sortira au cinéma le 7 septembre. Un film fort servi par un casting épatant.

Une vie à 100 km/h. Lola Quivoron fait chauffer le bitume dans son premier long-métrage «Rodeo», à découvrir dans les salles obscures à partir du 7 septembre.

La jeune réalisatrice a beaucoup fait parler d’elle après avoir évoqué le fait que la police était responsable de certains accidents lors des rodéos urbains. Des propos qui ont provoqué de nombreux remous, et ont eu pour effet de passer à côté du sujet principal, à savoir la qualité du film qui, lui, nous a beaucoup plu. Contrairement à ce que laisse penser le titre, la pratique dangereuse des rodéos urbains n’en est d'ailleurs tout simplement pas le sujet.

portrait d'une amazone solitaire

Dès les premières minutes, les moteurs grondent et les wheeling (roue arrière) s’enchaînent - sur une route désaffectée. On ne voit pas de riders rouler au coeur des villes, ni de courses-poursuites avec la police.

Ce film nerveux et poignant dresse en réalité le portrait de Julia, magnifiquement campée par Julie Ledru, une jeune banlieusarde rejetée par ses proches et passionnée de deux roues motorisées, qui tente de se frayer un chemin dans l’univers masculin du cross-bitume, pratique consistant à réaliser des figures acrobatiques à moto.

ROULER POUR (SUR)VIVRE

Dans ce milieu où la vitesse rime avec liberté, les femmes sont traitées de «bouffones», restent sur le bord de la route, ou à la maison pour s’occuper des enfants, privées de sorties par un leader incarcéré. Mais Julia, aka «l’inconnue», rend tous les coups et n’a peur de rien.

Grâce à son audace et sa rage, l’héroïne, qui a grandi avec «une bécane entre les jambes», va parvenir à intégrer une bande de motards marginaux, en deuil après la mort d’un jeune rider. Très vite, elle devient indispensable et accomplie avec brio des missions clandestines. Toutefois, l’argent, cette amazone au franc-parler n’en a que faire.

Sa raison de (sur)vivre, c’est d’écouter le bruit assourdissant du moteur et de sentir le vent sur son visage, s’engouffrer dans son large tee-shirt, la main sur la poignée d'accélérateur. Puis vient l’heure de cet ultime braquage, celui d’un camion rempli de grosses cylindrées, qui signera sa chute.

un drame captivant

Si on s’attendait à un final plus sensationnel, et que celui-ci a mis un peu de temps à arriver, ce film entre chronique sociale et polar, qui prend parfois des allures de western, n’en demeure pas moins une réussite. La caméra braquée sur les visages, les blessures, et les frissons que procure ce sport extrême, Lola Quivoron signe un drame qui tient en apnée du début jusqu’à la fin.

Un drame qui s’attache aussi à déconstruire les injonctions et les stéréotypes de genre. Coup de cœur du Jury dans la section «Un Certain Regard» au Festival de Cannes 2022, «Rodeo» offre des dialogues percutants entre la protagoniste et ses homologues masculins, et une virée grisante en milieu hostile portée par des comédiens débutants prometteurs. Il y a Julie Ledru, véritable révélation du film, que le cinéma a intérêt à ne pas perdre de vue, mais aussi Yanis Lafki et Antonia Buresi.

une polémique en arrière-plan

Pour rappel, en mai dernier, la réalisatrice de 33 ans a créé la polémique en affirmant dans une interview accordée au média Konbini que les accidents lors des rodéos urbains «sont souvent causés par les flics», une déclaration qui a entaché la promotion de son tout premier long-métrage.

Toutefois, Lola Quivoron a récemment répondu en expliquant que cette phrase «a été totalement tronçonnée, saucissonnée et recomposée». «Ce type de montage transforme le sens, et produit un discours en flux tendu, sans déploiement réel d’arguments, rendant ma parole superficielle, brutale, et agressive. Il n’y a pas de profondeur, pas de développement, pas de pensée», a-t-elle déclaré.

La cinéaste a de plus souligné que le titre de son film ne fait pas référence aux rodéos urbains. «Le terme ‘Rodeo’ tel que je l’entends et l’utilise, a-t-elle clarifiée, provient d’abord de la langue anglaise et de la mythologie américaine. Il fait référence à cet horizon lointain d’où est originaire la «bike-life».

«'Rodeo' évoque aussi la pratique qui consiste à tenir huit secondes sur le dos d’un cheval ou d’un taureau survolté. C’est une épreuve de force, un baptême du feu qui est intimement lié à l’intrigue de mon film et au parcours de l’héroïne», a ajouté la trentenaire.