TPMP : l’émission de Cyril Hanouna fera son grand retour le 29 août

Arrêtée depuis le mois de juin, l’émission «Touche pas à mon poste», diffusée sur C8, fera bientôt sa rentrée.

Bonne nouvelle pour les «fanzouzes». Après une longue pause estivale, le talk-show «Touche pas à mon poste» sera de retour dans quelques jours sur la chaîne C8.

L’animateur vedette Cyril Hanouna a préparé une rentrée «de folie» qui aura lieu le lundi 29 août à partir de 19h10.

Et cette 11e saison s’annonce riche en nouveautés. «Cette année vous allez encore vous régaler avec plus d'efforts, de débats, d'actualité média et bien sûr, plein de ‘darka’», a indiqué la production.

#TPMP est de retour le lundi 29 août avec @Cyrilhanouna en direct pour lancer une nouvelle saison qui s'annonce exceptionnelle pic.twitter.com/x13vKSd9t5 — TPMP (@TPMP) August 9, 2022

Les spectateurs retrouveront leurs chroniqueurs préférés, et découvriront de nouvelles têtes. En effet, sur le plateau, Baba sera entouré de «petits nouveaux», est-il précisé dans le communiqué.

Pour rappel, la dernière saison s’était clôturée sur des audiences records. TPMP avait rassemblé certains soirs plus de 2 millions de spectateurs.