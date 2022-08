Lecture : TikTok recrute des critiques pour la rentrée littéraire

A l’occasion de la rentrée littéraire, le réseau social Tiktok lance une opération pour encourager à la lecture.

Avis aux amateurs de livres et de vidéos courtes. Dans le cadre de la rentrée littéraire, Tiktok lance un appel à candidature pour recruter des critiques littéraires parmi les membres de la communauté.

Au total, une centaine d’utilisateurs auront la chance de recevoir, et de lire en avant-première, les romans français de la rentrée de septembre.

Ensuite, les internautes sélectionnés pourront faire part de leurs impressions sur Tiktok en laissant libre cours à leur créativité pour le montage et la présentation.

Ce projet inédit a pour objectif de promouvoir la lecture et de «faire découvrir de façon ludique et inattendue les coups de cœur et les nouveaux auteurs de cette rentrée», a indiqué le réseau social.

Pour postuler, il suffit d’adresser une vidéo de présentation de 20 secondes et une critique de livre d’une minute à l’adresse suivante : [email protected].

En sachant que les intéressés ne doivent pas tarder puisque les candidatures sont recueillies jusqu’au 20 août.