Musique : les albums de la rentrée à ne pas manquer

Comme chaque année, le mois de septembre est un moment décisif pour les sorties d’album. Voici notre sélection de pépites à ne pas manquer.

Muse - «Will of the People» - sortie le 26 août

Muse est de retour. Le 26 août, le groupe mythique sortira un nouvel album, «Will of the People». Dans une interview accordée à The Big Issue, le leader du groupe, Matt Bellamy, a déclaré que cet album serait conçu en réponse à la demande de leur label pour un «best of». Au lieu de produire un format classique, c’est-à-dire une compilation de leurs plus grands succès, les membres du groupe se sont dit qu’ils allaient plutôt créer de nouvelles chansons inspirées par «les meilleures composantes de leurs anciens albums», rapporte Metal Zone. Les morceaux seront donc tous de nouvelles créations, inspirées des meilleures du passé. Une recette qui promet.

Machine Head - « Ø F KINGD Ø M AND CR Ø WN» - sortie le 26 août

La fin de l’été annonce également le retour du groupe iconique de métal Machine Head, avec un dixième album studio : «ØF KINGDØM AND CRØWN». Composé de 13 titres, il se «déroulera dans une terre futuriste décimée où le ciel est taché de rouge cramoisi». Deux personnages seront au cœur de l’histoire : Ares, qui perd l’amour de sa vie (Améthyste) ainsi qu'Eros, l’agresseur, qui perd sa mère à cause d’une overdose de drogue et se radicalise par la suite. Leurs vies vont s’entremêler au fur et à mesure des titres, liant ainsi le bien et le mal.

Robbie Williams - «XXV» - sortie le 5 septembre

Afin de célébrer les 25 ans de sa carrière solo, Robbie Williams dévoilera le 9 septembre un nouvel album : «XXV». Cette œuvre rassemblera tous ses plus grands morceaux en versions orchestrales, dont une nouvelle version du tube «Angels» créée avec une intelligence artificielle. Au total,19 de ses titres seront retravaillés sur la version standard, contre 29 sur la version deluxe, avec trois inédits supplémentaires : «Disco Symphony», «More Than This» et «The World And Her Mother». Un bijou pour les fans.

Christine and the Queens - «Redcar, les adorables étoiles» - sortie le 23 septembre

Nouvel album, nouveau nom de scène… Christine and the Queens – désormais appelée «Redcar», sortira un nouvel album le 23 septembre : «Redcar, les adorables étoiles». 13 titres figureront sur l'album, dont «Je te vois enfin», le premier extrait dévoilé le 24 juin dernier. Plusieurs concerts accompagneront cette sortie, notamment les 22 et 23 septembre au Cirque d'hiver Bouglione à Paris.

Maya Hawke (Stranger Things) - «Moss» - sortie le 23 septembre

Après un premier single en 2019, Maya Hawke a sorti un album en 2020. Le 18 juillet dernier, la jeune artiste a sorti un nouvel extrait de son futur disque à venir le 23 septembre : «Moss». Le morceau, intitulé «Thérèse», s'inspire d'une célèbre peinture des années 1930, par l'artiste franco-polonais Balthus, «Thérèse rêvant». Nul doute que sa popularité récente après l'apparition de son personnage de Robin Buckley dans la troisième saison de Stranger Things devrait lui offrir une exposition supplémentaire.

CHARLIE WINSTON - «As I Am» - sortie le 30 septembre

Fin juillet, Charlie Winston dévoilait un nouvel extrait de son album à venir, «As I Am», en duo avec Vianney. Ce cinquième album studio sortira le 30 septembre. Dans le clip du duo, «Shifting Paradigm», on y voit les deux artistes guitares à la main, déambuler en Suisse. Les sonorités naviguent entre «pop et folk, entre la solennité d’un piano et la touche funky d’une guitare, rythmé de titres solaires et poignants». Vianney a d’ailleurs réalisé l’album.