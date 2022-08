Gifle de Will Smith : le producteur des Oscars salue les excuses de l’acteur à Chris Rock

Will Packer, le producteur de la cérémonie des Oscars, a salué les excuses publiques de Will Smith, adressées à Chris Rock.

A la fin du mois de juillet, l’acteur Will Smith avait présenté ses excuses à Chris Rock via une vidéo postée sur Instagram, après l’avoir giflé durant la cérémonie des Oscars, en mars dernier. «Je voudrais te dire Chris, que je m’excuse, mon comportement était inacceptable, et je suis là quand tu seras prêt à parler», avait notamment déclaré le comédien.

Depuis, Chris Rock, qui avait provoqué l’ire de l’acteur après avoir fait une blague sur la coupe de sa femme, Jada Pinkett Smith, atteinte d’alopécie, n’a pas réagi à cette prise de parole. Mais le producteur de la cérémonie des Oscars, Will Packer, a récemment salué cette démarche au cours d’une interview accordée au média Entertainment Tonight, à l’occasion de l'avant-première de son film «Beast», en salles le 24 août prochain.

«J'aime le fait qu'il soit si transparent. De toute évidence, il s’améliore et entame une remise en question personnelle», a déclaré le producteur, avant d’ajouter : «Je veux juste dire que j’aime ces deux frères (Chris Rock et Will Smith, NDLR), et je les soutiens». «Les gens ne parlent que de ça. Mais j’espère qu’avec le temps, ils se rendront compte que c’était une cérémonie des Oscars énergique, diversifiée et historique», a-t-il poursuivi.

Les excuses de Will Smith avaient fait écho aux déclarations de Chris Rock, affirmant ne pas se sentir comme une victime bien que la gifle «lui a fait mal», lors d’un spectacle donné dans le New Jersey (États-Unis). Pour rappel, après avoir giflé Chris Rock, la star du «Prince de Bel-Air» avait pris la décision de démissionner de l'Académie avant d’écoper d'une interdiction de toute cérémonie des Oscars pour dix ans.