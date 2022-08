Johnny Depp : une première photo de l'acteur en Louis XV dévoilée

Une première photo montrant l’acteur Johnny Depp en costume de Louis XV, pour le film «Jeanne du Barry», de Maïwenn, a été dévoilée par la société de distribution.

Après avoir gagné son procès face à son ex-épouse Amber Heard, Johnny Depp reprend du service.

L’acteur américain interprétera Louis XV dans le prochain film de Maïwenn, consacré à Jeanne du Barry, dernière maîtresse du roi, jouée par la réalisatrice elle-même.

Alors que le tournage a débuté le 26 juillet dernier à Versailles, la société de distribution Le Pacte a partagé une première photo du comédien dans son costume royal. Johnny Depp apparaît de profil, avec un bandeau noir sur les yeux.

Produit par Why Not Productions, le film sortira au cinéma en 2023. Côté casting, on retrouvera également Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, ou encore Noémie Lvovsky.

Ce nouveau projet français signe le grand retour au cinéma de Johnny Depp depuis «Les Animaux fantastiques 2 : les Crimes de Grindelwald», sorti il y a quatre ans.

A la suite des accusations de violence par son ex-femme Amber Heard, l’acteur américain s'est plaint d'être victime de boycott par Hollywood et a vu tomber, un à un, ses contrats.

Ainsi, il a été écarté de «Pirates des Caraïbes» dans lequel il tenait pourtant le rôle-phare de Jack Sparrow, mais aussi du film «Les Animaux fantastiques 3», où il devait interpréter le personnage de Grindelwald.