«Top Gun : Maverick» dépasse les 6 millions d'entrées en France et confirme sa place de n°1

«Top Gun : Maverick» continue sa course folle. Le film sorti en salles le 25 mai vient de dépasser les 6 millions d'entrées en France, un très beau score.

Tom Cruise a le vent en poupe. Moins de trois mois après sa sortie, «Top Gun : Maverick» a dépassé la barre des 6 millions d'entrées en France. Logiquement, le film de Joseph Kosinski confirme sa première place au Box Office 2022, et de loin.

Derrière lui, sur le podium, on retrouve «Jurassic World : Le Monde d'Après» avec un peu moins de 3,5 millions d'entrées, suivi du dernier Marvel en date, «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», avec 3,2 millions.

Pour Tom Cruise, il s'agit d'une excellente nouvelle. «Top Gun : Maverick» pourrait carrément devenir son plus gros succès en France, s'il dépasse les 6,4 millions de «Rain Man», sorti en 1988.

Aux Etats-Unis, c'est déjà le plus gros succès de la carrière de la mégastar, qui vient de fêter ses 60 ans, devant les 6 épisodes de la franchise «Mission Impossible» sortis entre 1996 et 2018.

Outre-Atlantique, Maverick a déjà récolté 673 millions de dollars et il risque de dépasser «Avengers : Infinity War» (678 millions).

Why is @TomCruise smiling?? Because “TOP GUN MAVERICK” will likely fly back into 2ND PLACE with $6.6 MILLION this weekend, bringing its DOMESTIC TOTAL to $673 MIL! It will soon pass “AVENGERS: INFINITY WAR” (at $678m) to be the new 6TH BIGGEST DOMESTIC MOVIE EVER! #TopGunMaverick pic.twitter.com/nbgBKuSSII

— Scott Mantz (@MovieMantz) August 13, 2022