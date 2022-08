Un concert de piano unique au monde dans les Alpes-Maritimes

Un concert de piano unique au monde a eu lieu dans les Alpes-Maritimes. En effet, un pianiste a pu donner son concert dans deux lieux différents lors d'un festival annuel de la communce de Menton. Explications.

La technologie n’en finit pas de nous étonner. Et le milieu de la musique n’y échappe pas. Dans le cadre du 73e festival de musique de Menton (Alpes-Maritimes), un pianiste a donné un concert unique en jouant dans deux lieux différents à la fois : sur la côte à Menton et à Breil-sur-Roya, un village reculé aux portes du Mercantour, comme le rapportent nos confrères de Franceinfo. Soit une première mondiale !



Concrètement parlant, le piano s’anime à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), manipulé par des mains invisibles, elles-mêmes connectées à celles de l’artiste. Or, celui-ci était à Menton, à 35 km de là. Il a ainsi pu jouer une bagatelle de Beethoven.

Une première mondiale s'est déroulée ce soir à l'église de #BreilsurRoya.





Dans le cadre du 73ème festival de musique de Menton, le concert de Paul Lay au parc du Pian était joué un temps réel à Breil par un piano connecté Yamaha. pic.twitter.com/7Aq07SuTM6 — Sébastien Olharan (@SebOlharan) August 12, 2022

Les habitants – globalement coupés des évènements culturels - ont salué le fait d’avoir accès à un nouveau type de concert, et sûrement d’autres à venir.

Mais le son est-il différent ? «Cela reste un piano acoustique, avec la plus grande qualité possible.

On a intégré de la manière la plus transparente, la plus invisible possible le système», a détaillé Loïc Lafontaine, le manager de Yamaha Europe, à nos confrères. Un véritable tour de magie.