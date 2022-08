Cinéma : Wolfgang Petersen, réalisateur des films «L'Histoire sans fin» et «Troie», est mort à 81 ans

Le réalisateur allemand Wolfgang Petersen, connu pour ses films «L'Histoire sans fin» ou «Troie», est décédé ce mardi 16 août à l'âge de 81 ans.

Une grande disparition pour le cinéma allemand. Ce mardi 16 août, le réalisateur Wolfgang Petersen, auteur des films «Le Bateau», «Air Force One» ou encore «Troie», est décédé à l'âge de 81 ans.

Après s'être fait connaître dans le mouvement du Nouveau cinéma allemand dans les années 60 et 70, il a réalisé la majorité de sa carrière à Hollywood, avec de nombreux films à succès.

Le natif d'Emden (Basse-Saxe) a débuté sa carrière dans les années 1960, avec plusieurs courts-métrages tournés en Allemagne. C'est dans les années 1970, à l'âge de 30 ans, qu'il se lance dans les longs-métrages.

D'abord «Einer von uns beiden», un thriller dans lequel un professeur d'université subit un chantage de la part de l'un de ses étudiants, puis le drame «La Conséquence», en 1977, où le cinéaste traite la question de l'homosexualité à travers un jeune garçon de 15 ans, fils de gardien de prison, qui tombe amoureux d'un acteur incarcéré. C'est le premier film du réalisateur allemand à être sorti en France. En parallèle, il réalise des téléfilms, comme «L'Échiquier de la passion», avec Bruno Ganz (Hitler dans «La Chute»).

Very sad to hear Wolfgang Petersen passed away. I love DAS BOOT, IN THE LINE OF FIRE, THE PERFECT STORM, OUTBREAK... and I'll always have a very special place in my heart for THE NEVERENDING STORY. Rest In Peace.

— Mike Flanagan (@flanaganfilm) August 16, 2022