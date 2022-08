Elvis Presley : depuis la sortie du biopic au cinéma, l'apprentissage de ses chansons est en plein boom

D’après la marque de guitares Fender, de plus en plus de gens apprendraient à jouer les chansons d’Elvis Presley depuis la sortie de son biopic au cinéma.

Le biopic consacré au roi du rock and roll Elvis Presley, qui s'est propulsé en tête du box-office nord-américain pour sa sortie, ne s’arrête plus de séduire. Fender, la célèbre marque de guitares, a déclaré que de plus en plus de gens apprennent à jouer les chansons d’Elvis Presley depuis la sortie du biopic de Baz Luhrmann. Le tout grâce aux données de Fender Play, sa plate-forme d’apprentissage.

Certains titres semblent récolter plus de succès que d’autres, à l’instar des classiques «Jailhouse Rock», «Heartbreak Hotel» et «Burning Love».

«Sa musique inspire encore les gens, jeunes comme vieux, à débuter leur parcours musical et ce tout autour du monde – et ça a été rendu évident par le pic d’activité que nous avons vu», a déclaré Matt Watts, vice-président du marketing chez Fender, dans un communiqué relayé par le média britannique The Independent.