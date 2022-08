Johnny Depp de nouveau réalisateur 25 ans après son dernier film

Vingt-cinq ans après «The Brave», sa première réalisation, Johnny Depp va repasser derrière la caméra pour réaliser un biopic sur le peintre Modigliani.

Sa petite entreprise ne semble pas connaître la crise. Malgré l’image peu reluisante de lui mise au jour lors de son retentissant procès face à son ancienne compagne Amber Heard, l’acteur Johnny Depp semble multiplier les projets.

Le dernier en date annoncé concerne la réalisation d’un film, son second en 25 ans après «The Brave», film dans lequel il jouait au côté de Marlon Brando et qui avait reçu un accueil très mitigé lors de sa présentation au festival de Cannes en 1997.

Selon The Hollywood Reporter, il s’agira d’un film sur le peintre Modigliani produit par Al Pacino, qui avait déjà collaboré avec Johnny Depp sur «Donnie Brasco», en 2017. Inspirée de la pièce de Dennis McIntyre, l’intrigue, signée Jerzy et Mary Kromolowski (scénaristes de The Pledge), racontera 48 heures de la vie du célèbre artiste.

«Je suis incroyablement honoré de porter la saga de la vie de Monsieur Modigliani à l'écran, et je le ferai avec beaucoup d'humilité», a confié l'acteur au Hollywood Reporter. «Sa vie a été remplie de grandes épreuves, mais a abouti sur le triomphe - une histoire humaine universelle à laquelle tous les spectateurs peuvent s'identifier», a-t-il ajouté.

Le casting du long-métrage n’est pas encore connu. Le tournage est prévu pour 2023 en Europe. Pour l’heure, Johnny Depp tourne en tant qu'acteur sous la direction de Maïwenn pour le film Jeanne du Barry, dans lequel il incarne le roi Louis XV.