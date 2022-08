Série «Le Seigneur des Anneaux» sur Amazon : une avant-première de prestige en présence de Jeff Bezos

C'est à Los Angeles qu'a eu lieu la première mondiale, lundi soir, des deux premiers épisodes de la très attendue série «Le Seigneur des Anneaux : les anneaux de pouvoir», diffusée sur Amazon Prime vidéo. Le tout en présence du patron d'Amazon Jeff Bezos, très impliqué dans ce projet.

Les happy few étaient ravis. Lundi soir a eu lieu la première mondiale des deux premiers épisodes de la série tant attendue «Le Seigneur des Anneaux : les anneaux de pouvoir», qui sera diffusée à travers le monde à partir du 2 septembre prochain sur la plate-forme Amazon Prime video.

Et Jeff Bezos, le grand patron de la firme de Seattle, très impliqué dans ce projet, le plus important depuis le lancement de la plate-forme de streaming, a lui-même fait le déplacement, se mêlant aux stars et producteurs de la série aux studios Culver à Los Angeles, où les deux premiers épisodes ont été projetés avant un grandiose spectacle de lumière mettant en vedette des dizaines de drones illuminés.

La série la plus chère de l'histoire

Le coût pharaonique du programme, près d'un milliard de dollars, le place d'emblée comme étant le plus cher de l'histoire des séries depuis l'acquisition, il y a cinq ans, des droits d'adaptation d'une partie de l'univers de J.R.R. Tolkien pour 250 millions de dollars.

Un montant qui ne semble pas extravagant selon la productrice Lindsey Weber, qui a estimé auprès de l'AFP que le budget d'un milliard de dollars était «un gros titre très accrocheur dont les gens aiment parler», promettant que les spectateurs allaient voir «que l'argent est vraiment à l'écran».

Le coût faramineux de la série s'explique par «la construction de cinq saisons», a-t-elle précisé, chacune d'entre elles devant durer dix heures.

«Si vous regardez ce qu'il en coûte pour faire un long-métrage, par comparaison, c'est vraiment une bonne affaire», a-t-elle ajouté, en référence aux blockbusters à méga-budget des studios d'Hollywood les plus prestigieux.

Un saut dans le passé de la Terre du milieu

«Les Anneaux du Pouvoir» se déroulent 4.000 ans avant le Troisième Âge et la trilogie du Seigneur des Anneaux, déjà adaptée sur grand écran par Peter Jackson au début des années 2000, et qui avait, déjà, relancé la ferveur pour les oeuvres de l'auteur britannique J.R.R Tolkien. Les récits qui seront visibles sur Amazon Prime prennent ainsi place lors du Deuxième Âge, période historique fictive qui laisse une grande place à l'interprétation, les écrits étant moins détaillés que pour le Seigneur des Anneaux.

Le casting de la série est, volontairement, relativement peu connu à l'échelle mondiale.

Les deux personnages centraux sont incarnés par Morfydd Clark et Robert Aramayo, qui jouent des versions très rajeunies de Galadriel et Elrond, des personnages déja familiers des fans des films du «Seigneur des Anneaux».

«C'est une histoire d'aventure épique, avec des thèmes universels, et il y a un vrai travail d'amour - nous avons tous travaillé très très dur dessus, et j'espère que les gens apprécieront», a commenté Robert Aramayo lors de cette avant première.

Etaient également présents Maxim Baldry, qui incarnera Isildur, dont Aragorn est le descendant. Ismael Cruz Córdova (l'Elfe Arondir) et Owain Arthur (le Seigneur nain Durin IV) avaient aussi fait le déplacement. A noter qu'une partie des descendants de J.R.R. Tolkien (qui ont donné leur aval à cette adaptation) étaient aussi présents.