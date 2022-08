Les obsèques de Jean-Jacques Sempé ont lieu aujourd'hui à Paris

Les obsèques du dessinateur Jean-Jacques Sempé vont se dérouler ce vendredi 19 août à Paris.

Sempé, le papa du «Petit Nicolas», sera inhumé ce vendredi 19 août. Une messe se déroulera en son hommage à partir de 14h en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, a indiqué son entourage ce samedi 13 août. Le décès de l'auteur, âgé de 89 ans, avait été annoncé jeudi dernier, suscitant une vague d'émotions.

La messe sera suivie de l'inhumation au cimetière du Montparnasse, expliquent les proches de ce grand maître français de l'humour et de la poésie, mélange de dérision et de modestie.

Une œuvre généreuse et humaniste

Sempé a tracé depuis les années 1950 une œuvre généreuse avec les albums pour enfants du «Petit Nicolas» qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier.

Il s'était également employé avec brio et malice à l'exercice du dessin de presse, dans Paris Match ou L'Express ou le prestigieux magazine américain The New Yorker.