Philharmonie de Paris : 5 activités familiales à faire à la rentrée

La rentrée arrive à grands pas. À cette occasion, la Philharmonie de Paris propose une nouvelle sélection d’activités à faire en famille. La preuve par cinq.

Jazz à la Villette pour les enfants

Dans le cadre de Jazz à la Villette, plusieurs activités seront organisées pour les enfants. Le samedi 3 septembre à 16 heures, un concert en famille sera par exemple proposé (à partir de 4 ans), croisant les influences, du krautrock à l’électro, du rock’n’roll à la cumbia. Les dimanche 4 et 11 septembre, à 14h et 15h15, parents et enfants à partir de 5 ans sont invités à chanter ensemble quelques thèmes de jazz dans une ambiance conviviale. Le programme complet est disponible sur le site.

Un concert de jeunes artistes ouzbeks

Le samedi 17 septembre à 11 heures, un parcours musical interprété par de jeunes artistes ouzbeks sera proposé aux familles (à partir de 8 ans). Au programme : du luth dotar aux traditions populaires de Boukhara. Le tout dans le cadre du week-end Ouzbékistan, avec le soutien du Ministère de la Culture de la République d'Ouzbékistan et de l'Ambassade d'Ouzbékistan à Paris.

UNE VISITE EN MUSIQUE DE L’EXPOSITION «MUSICANIMALE »

Le samedi 24 septembre (à 14h,15h et 16h), l’exposition Musicanimale et la Philharmonie des enfants s’associent pour proposer un événement festif en trois étapes. Les enfants à partir de 4 ans, invités à se déguiser en animal de leur choix, pourront découvrir l'exposition «Musicanimale» à la Philharmonie de Paris, effectuer une déambulation extérieure en musique avec la fanfare animale des Grooms, et découvrir le parcours sonore «Bêtes à musique» de Pierre Henry, ainsi qu’un atelier d’origamis par Michel Charbonnier. Une journée qui a de quoi faire rêver.

Un jam pour les musiciens en herbe

Les jeunes musiciens (à partir de 15 ans) sont invités à venir pour un jam endiablé le samedi 8 octobre à 16 heures. Les participants pourront jouer ensemble dans une salle équipée d’instruments amplifiés : basses, guitares, batterie, synthétiseurs… «Encadrés par des musiciens professionnels et sur le principe d’une jam session, ils répèteront des musiques en lien avec les artistes programmés le week-end à la Philharmonie ou dans un style particulier.» Le site précise que chacun est libre d’apporter son instrument.

À la découverte des instruments et traditions du monde

Les samedi 8 et 15 octobre, à 14h30, une visite-atelier du musée de la musique sera organisée pour les enfants de 7 à 12 ans. Accompagnés par un conférencier, ils pourront voyager «de pays en continents pour ouvrir leurs yeux et leurs oreilles à la richesse des musiques du monde».

Les enfants découvriront «des instruments aux formes extraordinaires et aux sonorités inouïes, qui les plongent dans la vie, la culture et l'histoire des peuples qui les ont fabriqués». Durant l’atelier, ils pourront utiliser des instruments du monde entier «pour des jeux rythmiques, pour accompagner des chansons traditionnelles ou pour s'inspirer de leurs sonorités pour créer des paysages sonores».